TP.HCM gỡ “nút thắt” để cấp sổ hồng cho loạt dự án nhà ở thương mại

Chiều 25/6, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và môi trường TP.HCM chủ trì cuộc họp với Tổ công tác 1645 - Tổ Công tác giải quyết các nội dung liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho các dự án phát triển nhà ở thương mại.

Tổ công tác 1645 họp gỡ vướng để cấp sổ hồng cho các dự án nhà ở thương mại. Ảnh: Nguyễn Châu

Tại cuộc họp, đại diện các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đã thẳng thắn báo cáo những khó khăn, vướng mắc kéo dài khiến hàng nghìn căn hộ, thửa đất vẫn chưa được cấp sổ. Cụ thể, có 7 dự án lớn nằm trong danh sách cần tháo gỡ bao gồm:

Thứ nhất là dự án khu chung cư Tân Phước, Phường Minh Phụng, TP.HCM do Công ty Cổ phần Bất động sản Tân Phước làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô hai khu: Khu 1 bao gồm khối A: 298 căn hộ; khối B: chưa xây dựng; Khối C: 437 căn hộ bố trí tái định cư. Khu II là văn phòng chi cục Thú y TP.HCM. Chủ đầu tư đề nghị cấp giấy chứng nhận 735 căn hộ đã chuyển nhượng cho người mua nhà tại Khối A và Khối C.

Thứ hai là dự án chung cư Quốc Cường Gia Lai, số 421 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, TP.HCM do Công ty TNHH Đầu tư Phát triển nhà Quốc Cường làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô 21 tầng, 152 căn hộ, nhà trẻ và khu dịch vụ thương mại.

Thứ ba là dự án Lô A-B khu chung cư Thành Thái, số 7/28 Thành Thái, phường Diên Hồng, TP.HCM do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô khu nhà ở xã hội gồm 3 khối A, B, C với 708 căn hộ ( Lô A - B là 420 căn, lô C là 288 căn).

Thứ tư là dự án chung cư Hoa Sen tại số 262/20 Lạc Long Quân, phường Bình Thới, TP.HCM do Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên làm chủ đầu tư.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM thống nhất cấp sổ hồng cho 16 căn hộ còn lại tại chung cư Hoa Sen, đường Lạc Long Quân, TP.HCM. Ảnh: Nguyễn Châu

Dự án có 250 căn hộ và một sàn thương mại, hiện dự án này đã cấp được 234 Giấy chứng nhận, hiện còn 16 căn chưa được cấp sổ.

Thứ năm là dự án khu dân cư Cầu Đò, phường Long Nguyên, TP.HCM do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi làm chủ đầu tư.

Dự án có 2.299 thửa đất, trong đó có: 641 thửa đất xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê; 1.658 thửa đất kinh doanh bất động sản dưới hình thức chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho người dân tự xây dựng nhà ở. Dự án chưa được cấp Giấy chứng nhận cho người mua.

Thứ sáu là dự án khu nhà ở Gia Khải, phường Long Nguyên, TP.HCM do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Địa ốc Gia Khải làm chủ đầu tư.

Dự án có 144 căn nhà phố liền kề, hiện chưa cấp giấy chứng nhận cho người mua.

Thứ bảy là dự án khu chung cư TDC Plaza, phường Bình Dương, TP.HCM do Công ty Cổ phần Kinh doanh và phát triển Bình Dương làm chủ đầu tư. Dự án với 1265 căn hộ (1.212 căn hộ chung cư + 53 căn shophouse), hiện chưa cấp Giấy chứng nhận cho người mua căn hộ.

Sau khi lắng nghe báo cáo chi tiết về thực trạng và đề xuất từ phía các doanh nghiệp và cơ quan chuyên môn, Giám đốc Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM Nguyễn Toàn Thắng đã đưa ra kết luận một cách dứt khoát.

Theo đó, lãnh đạo Sở thống nhất phương án tháo gỡ các rào cản về thủ tục để tiến hành các bước cấp sổ hồng cho người mua nhà tại các dự án nêu trên.

Động thái quyết liệt này của TP.HCM đã giải quyết được tình trạng khiếu nại kéo dài, đồng thời đảm bảo quyền lợi an cư chính đáng của hàng nghìn hộ dân.