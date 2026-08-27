TP.HCM: Không để “một cửa" thành nhiều ngách khi hút đầu tư



Hạ tầng cho công nghệ cao

Tại hội nghị, nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp kiến nghị TP.HCM nên xây dựng hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao, chuẩn bị nguồn năng lượng xanh và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

Để thu hút các nhà đầu tư chiến lược và công nghệ cao vào trung tâm này, theo ông Trần Thanh Hải - Phó Tổng Giám đốc bộ phận Năng lượng và Cơ sở hạ tầng, VinaCapital, nhiều doanh nghiệp muốn trung tâm này có một nhà đầu tư chuyên nghiệp về cơ sở hạ tầng công nghệ cao, không phải chỉ là điện-nước, mà là cơ sở vật chất phục vụ công nghệ cao, như văn phòng dùng chung, phòng lap dùng chung… Trên cơ sở đó, nhà đầu tư chỉ thuê lại một mặt bằng và đưa nhân lực công nghệ cao trong và ngoài nước vào làm việc ngay.

Nhiều nhà đầu tư quan tâm muốm đầu tư vào Trung tâm Phát triển Công nghệ Chiến lược TP.HCM

Về thu hút nguồn nhân lực, ông Hải đề xuất: “Địa phương và Chính phủ Việt Nam có những cơ chế để thu hút thêm những nhân tài, đặc biệt là có nguồn gốc Việt Nam ở nước ngoài về làm việc ở TP.HCM, ít nhất là có sẵn nhân lực trong giai đoạn đầu để cung cấp cho hoạt động của doanh nghiệp. Song song đó, Thành phố phối hợp với các trường đại học để đào tạo chuyên môn sâu hơn, chuyển giao năng lực kinh nghiệm của họ dần dần”.

Ông Huỳnh Phú Minh Cường, Phó Trưởng ban, Ban Khoa học và Công nghệ, Đại học Quốc gia TP.HCM

Còn ông Huỳnh Phú Minh Cường, Phó Trưởng ban, Ban Khoa học và Công nghệ, Đại học Quốc gia TP.HCM cho rằng, Trung tâm không nên đi theo lối mòn của một khu công nghiệp kỹ thuật cao đơn thuần - chỉ cho thuê đất sản xuất, lắp ráp, mà cần được định vị là một trung tâm tích hợp toàn bộ chuỗi phát triển công nghệ cao. Mô hình này thiết lập chu trình khép kín kết nối 5 mắt xích liền mạch: nghiên cứu và phát triển (R&D) các công nghệ nền tảng, chế tạo sản phẩm mẫu, kiểm chứng kỹ thuật, cơ chế thử nghiệm chính sách và khung pháp lý thử nghiệm (Sandbox), thử nghiệm trong môi trường vận hành thực tế (Testbed), thương mại hóa và đưa sản phẩm ra thị trường. Tuy nhiên để làm được điều này Thành phố cần có cơ chế đặc thù và chính sách đột phá.

"Mô hình ở đây chính là Nhà nước dẫn dắt nền tảng, thị trường triển khai đầu tư, đầu tư công, đồng phát triển, đồng khai thác. Và mô hình hợp tác có thể là nhà nước phát triển và hợp tác công tư”, ông Huỳnh Phú Minh Cường cho biết.

Đại biểu tham dự hội nghị

Vấn đề thủ tục hành chính qua nhiều cơ quan, mất nhiều thời gian cũng được nhà đầu tư đề cập tại hội nghị. Bà Nguyễn Thị Quyên, Trưởng Phòng nhân sự Công ty TNHH BeSi Việt Nam cho biết, doanh nghiệp đang chờ đóng tiền bồi thường giải phóng mặt bằng để thuê đất ở Khu Công nghệ cao TP.HCM. Tuy nhiên phải mất nhiều thời gian vì liên quan đến nhiều cơ quan như: Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Thuế TP.HCM để thực hiện nghĩa vụ tài chính. Sau đó, doanh nghiệp mới làm các bước tiếp theo về thủ tục đầu tư. Bà Quyên kiến nghị nên thực hiện theo cơ chế “một cửa”.

“Tôi muốn đề xuất về việc cơ chế làm việc giữa các cơ quan chức năng thuận lợi nhất cho nhà đầu tư, cơ chế “một cửa”. Nhà đầu tư muốn thống nhất cơ chế làm sao để rút ngắn những thủ tục hành chính để hỗ trợ cho doanh nghiệp khi đầu tư mới vào Việt Nam”, bà Nguyễn Thị Quyên nói.

Nhiều nhà đầu tư quan tâm đầu tư mong muốn TP.HCM phát triển hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao

Thủ tục hành chính sẽ là “một cửa”

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM nhận định, hiện nay, thủ tục hành chính ở Khu Công nghệ cao TP.HCM có tình trạng “một cửa” nhiều “ngách”. Doanh nghiệp vào khu này “một cửa” nhưng các thủ tục liên quan như xây dựng, môi trường… vẫn “tự chạy” đến các sở, ngành. Trong khi đó, ở các khu này đã có quy hoạch 1/2000, quy hoạch phân khu chi tiết thì doanh nghiệp được xây dựng theo bản vẽ thiết kế, nhưng vẫn phải xin thủ tục là không cần thiết. Thời gian làm thủ tục xây dựng, môi trường có khi đến 20 - 30 ngày. Trước những bất cập này, ông Nguyễn Văn Được cho biết, sắp tới sẽ làm việc với Ban quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM và các sở, ngành liên quan để giải quyết thủ tục hành chính theo hướng “một cửa”.

“Tôi giao Ban quản lý Khu công nghệ cao Thành phố cấp giấy luôn, thực hiện “một cửa" đúng nghĩa, không còn “ngách” nào nữa. Nếu còn thì Ban quản lý Khu công nghệ cao phải chịu trách nhiệm trước nhà đầu tư và trước UBND TP. Trên tinh thần này, thủ tục đầu tư, môi trường, xây dựng, cấp giấy chứng nhận chỉ trong 5 ngày làm việc”, ông Nguyễn Văn Được yêu cầu.

Trung tâm Phát triển Công nghệ Chiến lược TP.HCM có gần 53 hecta ở Khu Công nghệ cao thành phố. Trung tâm lõi này là một hệ sinh thái công nghệ được thiết kế riêng cho các nhà đầu tư trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, bán dẫn và nghiên cứu phát triển công nghệ lõi. Đây là một không gian phát triển công nghệ mang tính dẫn dắt của Thành phố và của cả Vùng Đông Nam Bộ. TP.HCM đang kêu gọi các nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư công nghệ cao vào khu này. Vì vậy, Thành phố quyết liệt đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, góp thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư .