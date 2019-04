Số doanh nghiệp sử dụng hoá đơn điện tử chiếm tỷ lệ trên 10% trong tổng số doanh nghiệp của thành phố. Theo Nghị định 119 của Chính phủ về hóa đơn điện tử thì đến ngày 1/11/2020 tất cả các doanh nghiệp phải sử dụng hóa đơn điện tử.

Mới đây, Chính phủ có Nghị quyết số 01 “Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2019”, trong đó yêu cầu đến cuối năm nay thì TPHCM và Hà Nội phải 100% doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử. Vậy TP.HCM đang triển khai những giải pháp gì để đạt mục tiêu này?



Một công ty nha khoa ở Quận 1 với nhiều hệ thống phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt và kinh doanh máy móc, thiết bị y tế, nha khoa... Hiện nay, mỗi tháng công ty xuất khoảng 4.000 hóa đơn.

Trước đây, công ty sử dụng hóa đơn giấy rất tốn thời gian và chi phí lưu trữ, in ấn, chuyển phát cho khách hàng. Hiện nay, công ty sử dụng hóa đơn điện tử thì không phải tốn những chi phí này. Đồng thời, công ty còn tiết kiệm tiền mua hóa đơn, nếu sử dụng hóa đơn giấy thì mỗi cuốn 50 liên giá 250.000 đồng, nếu sử dụng hóa đơn điện tử sẽ tiết kiệm khoảng 70% chi phí này.

TPHCM mới có khoảng 10% doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử. (Ảnh:VnEconomy)

Còn tại một công ty công cụ điện, mỗi tháng cũng xuất vài trăm hóa đơn. Hiện nay, công ty sử dụng hóa đơn điện tử thì các nhân viên bán hàng của công ty không còn lo chuyện mất hóa đơn, vì trước kia nếu mất hóa đơn phải làm thủ tục rất phiền và bị phạt tiền. Còn bây sử dụng hóa đơn điện tử nếu mất hóa đơn thì nó vẫn còn lưu trữ trên hệ thống nên bên bán hàng chỉ cần gửi email lại cho người mua.

Bên cạnh đó, việc xuất hóa đơn cho khách mua hàng cũng rất thuận tiện, dù công ty ở một nơi, kho hàng một nơi một nơi thì người mua hàng cũng tức thời nhận hóa đơn qua Email hoặc tải về trực tuyến qua Internet.

“Hóa đơn điện tử so với hóa đơn giấy thì rất tiện, hóa đơn giấy tốn thời gian nhiều hơn để ghi, còn đơn điện tử thì họ cho mình cái file tạm mình up lên rất nhanh 1 phút là xong. Cái tiện nữa là hóa đơn giấy phải tốn thêm một cái máy in riêng cho nó do đặc thù. Khi viết tay nên hóa đơn giấy có rủi ro là dễ ghi sai nên mình hủy hóa đơn nhiều hơn” - kế toán tại công ty công cụ điện cho biết.

Việc sử dụng hóa đơn điện tử thì lợi ích của nó đã rõ, nhưng bên cạnh đó cũng còn một số hạn chế. Theo một số doanh nghiệp, một trong những hạn chế đó là thủ tục đăng ký chuyển từ sử dụng hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử thì doanh nghiệp phải đến trực tiếp cơ quan thuế làm thủ tục lại chứ không thể đăng ký trực tuyến và phải đợi cơ quan thuế thẩm định lại.

Trong mẫu hóa đơn điện tử có dòng dành cho ghi chiết khấu bán hàng, nhưng trong Nghị định 119 thì chưa có hướng dẫn nên việc này vẫn áp dụng theo quy định cũ. Hiện tại, doanh nghiệp bán hàng chỉ được ghi giá NET, trong khi thực tế thì doanh nghiệp bán hàng có giá chiết khấu và đóng thuế đầy đủ các phần này. Một điều lo lắng của doanh nghiệp nữa là sử dụng hóa đơn điện tử khi gặp sự cố nếu mất hết dữ liệu thì sao?

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

“Bên cung cấp dịch vụ của chúng tôi luôn hướng khách hàng ngoài lưu ở máy tính thì cũng backup lên các những tài khoản miễn phí như google, google drive… Các kênh lưu trữ tài liệu này nếu lưu trữ nhiều thì mỗi tháng trả phí cũng hơn 20.000 đồng/tháng, nếu làm điều này thì các doanh nghiệp đã tự bảo vệ được dữ liệu cho mình. Chúng tôi cũng backup lưu dữ liệu của khách hàng trên các cloud nếu các doanh nghiệp mất hết dữ liệu chúng tôi sẽ gửi lại cho họ” - lãnh đạo một doanh nghiệp giải thích.

Hiện nay, TPHCM có hơn 2.000 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, trong đó có 26 doanh nghiệp được cục thuế thành phố thẩm định đáp ứng các điều kiện và phù hợp với những quy định sử dụng hóa đơn điện tử. Các đơn vị này cũng đang đồng hành cùng cục thuế tuyên truyền về sử dụng hóa đơn điện tử.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Nhiều doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử đã thấy được lợi ích của nó. Tuy nhiên, còn nhiều doanh nghiệp chưa sử dụng là vì còn tồn hóa đơn giấy, một số doanh nghiệp chưa hiểu nhiều về phần mềm hóa đơn điện tử nên còn ngại thay đổi, một số thì còn chần chừ đợi đến thời hạn cuối mới thực hiện…

Để giúp các doanh nghiệp nắm vững kỹ thuật và những thao tác trên phần mềm hóa đơn điện tử, Cục Thuế TPHCM sẽ tiếp tục tổ chức tập huấn cho các doanh nghiệp và sử dụng hệ thống phòng lab để các doanh nghiệp sử dụng và trải nghiệm trực tiếp phần mềm hóa đơn điện tử.

Đồng thời, Cục thuế thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền như xây dựng các clip, in tài liệu gửi cho các doanh nghiệp, tuyên truyền qua website của cục thuế, tuyên truyền tại cục thuế và 24 chi cục…

“Trong quý 2 chúng tôi sẽ thiết lập các kênh thông thông tin hỗ trợ để giải đáp kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong việc sử dụng hóa đơn điện tử. Năm ngoái chúng tôi đã làm rồi nhưng năm nay chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh. Cục thuế tập huấn cho các tấp các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố và 24 chi cục thuế ở các quận, huyện để các doanh nghiệp thấy được những lợi ích của việc sử dụng hóa đơn điện tử” - ông Nguyễn Văn Thiện, Trưởng Phòng Tuyên truyền Cục Thuế TPHCM nói.

Hóa đơn điện tử thuận lợi, an toàn, tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp. Đồng thời, nó cũng giải pháp tốt để ngành thuế quản lý thuế hiệu quả, minh bạch hơn, tránh gian lận về thuế và thất thu cho ngân sách nhà nước.

Thời gian tới, hóa đơn điện tử dần thay thế hoàn toàn cho hóa đơn giấy, nhất là trong thời đại kinh tế số nếu doanh nghiệp chần chừ không chuyển đổi thì sẽ thiệt thòi. Các doanh nghiệp đợi đến gần thời hạn cuối mới đồng loạt chuyển đổi thì sẽ bị động, quá tải cho cơ quan chức năng và các đơn vị cung cấp dịch vụ./.