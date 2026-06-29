TP.HCM phấn đấu hoàn thành dự án cải tạo Rạch Xuyên Tâm trong năm 2027

Các phường làm tốt công tác giải phóng mặt bằng

Chiều 29/6, tại phường Gia Định (quận Bình Thạnh cũ), TP.HCM, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ bàn giao mặt bằng và thi công dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm.

Chiều ngày 29/6, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM đã tới kiểm tra tiến độ bàn giao mặt bằng và thi công dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm.

Ông Nguyễn Văn Được nhắc lại, trước đó, vào giữa tháng 3/2026, ông đã đi thực địa, kiểm tra và chỉ đạo các phường giải quyết xong mặt bằng trước ngày 30/6. Đến nay, khi kiểm tra lại và nghe báo cáo các phường đã bàn giao gần như 100% mặt bằng mà không phải tổ chức cưỡng chế trường hợp nào, ông đánh giá cao sự đồng lòng của người dân, nỗ lực của các đơn vị. Đây là tiền đề để công trình sớm hoàn thành, góp phần đưa TP.HCM xanh, sạch và đẹp hơn.

"Về dự án rạch Xuyên Tâm, công tác giải phóng mặt bằng rất quan trọng. Bốn phường liên quan đến dự án đã chỉ đạo làm rất tốt việc vận động bà con di dời tài sản, nhà cửa để tạo quỹ đất sạch, giúp các đơn vị thi công thực hiện dự án nhanh chóng. Thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi đánh giá, biểu dương rất cao và cảm ơn bà con nhân dân nơi dự án đi qua đã đồng lòng ủng hộ, hợp tác cùng chính quyền thành phố đã ủng hộ, chia sẻ tài sản, bàn giao nhà cửa đất đai cho công trình" - Chủ tịch UBND TP.HCM nói.

Lãnh đạo thành phố tặng quà 4 phường đã hoàn thành tốt công tác giải phóng mặt bằng.

Trước đó, Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm tại TP.HCM đã chậm tiến độ nhiều năm, một nguyên nhân quan trọng là vướng đền bù giải phóng mặt bằng.

Theo bà Nguyễn Thu Hiền, Chủ tịch UBND phường Gia Định, từ tháng 3/2026 đến nay, Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng phường Gia Định đã tập trung nhiều giải pháp, chỉ đạo triển khai các nội dung liên quan đến công tác ban hành các quyết định phê duyệt phương án chi tiết, quyết định thu hồi đất.

Ngay khi có quyết định phê duyệt phương án chi tiết, các tổ công tác thuộc Đảng ủy các phường đã xuống trực tiếp tiếp xúc với từng hộ dân để thông tin về chính sách, vận động, hướng dẫn, giải thích cho người dân, yêu cầu các hộ thống nhất với quyết định phê duyệt phương án chi tiết và việc bồi thường, bàn giao giải phóng mặt bằng của dự án rạch Xuyên Tâm trên địa bàn.

Thành phố cùng các đơn vị cùng đồng lòng nỗ lực để hoàn thành sớm dự án, góp phần xây dựng một siêu đô thị TP.HCM sạch đẹp, đáng sống.

"Đến giai đoạn cuối, còn một số hộ chưa đồng thuận với phương án bồi thường. Nhưng sau khi được tiếp xúc, giải thích, trao đổi, họ đã đồng thuận vì thấy được những lợi ích khi triển khai dự án vừa mang lại cho cộng đồng, vừa mang lại cho cá nhân bản thân họ. Trước đây, họ sống ở khu vực ven kênh rạch rất ô nhiễm môi trường. Khi triển khai dự án, các hộ được bố trí tái định cư vào những nền tái định cư, căn hộ chung cư hoặc được bố trí để dự kiến mua nhà ở xã hội", bà Nguyễn Thu Hiền, Chủ tịch UBND phường Gia Định chia sẻ thêm.

Hoàn thành dự án vào cuối năm 2027

Ông Nguyễn Văn Được cho biết, Thành phố có bốn chương trình rất quan trọng: chống ngập nước, chống kẹt xe, giảm ô nhiễm môi trường và tiến tới thành phố không có ma túy. Hiện nay, thành phố đang dốc toàn bộ tài lực và trí lực tập trung chỉ đạo bốn chương trình này. Trong đó có xóa nhà ở ven kênh rạch và giải quyết vấn đề môi trường của thành phố.

Hầu hết toàn bộ mặt bằng đã được tháo dỡ để phục vụ xây dựng công trình.

Sau khảo sát, ông Nguyễn Văn Được yêu cầu đơn vị thi công phấn đấu hoàn thành dự án cuối năm 2027, đồng thời nghiên cứu điều chỉnh biện pháp kỹ thuật linh hoạt để rút ngắn thời gian thi công.

Theo chỉ tiêu, mục tiêu ban đầu là thực hiện 50% (tương đương di dời 20.000 căn nhà ven kênh rạch). Tuy nhiên, sau một năm triển khai, nhận thấy các địa phương đã thực hiện tốt và người dân đồng lòng ủng hộ, Thành phố quyết định nâng mục tiêu lên thực hiện 100% (tương đương với khoảng 40.000 căn nhà sẽ được di dời).

Do vậy, Ông Nguyễn Văn Được yêu cầu phía đơn vị thi công giảm tối đa thời gian, tìm biện pháp tối ưu nhất để vừa đảm bảo kỹ thuật, vừa phấn đấu hoàn thành mục tiêu: "Tốc độ và chỉ tiêu đều tăng lên gấp đôi, do đó việc thi công hiện nay phải nhanh nhất có thể mới đạt được ý chí chính trị đặt ra là giải quyết 100% nhà ở ven kênh rạch. Đối với công trình này, tôi đề nghị phía đơn vị thi công và Ban Đô thị tính toán, thay đổi phương án thi công sao cho vừa đảm bảo kỹ thuật vừa rút ngắn thời gian. Thành phố giao các đồng chí phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2027".

Chủ tịch UBND TP.HCM dặn dò các đơn vị triển khai dự án.

Cũng trong buổi làm việc, chủ đầu tư dự án là Ban quản lý hạ tầng đô thị TP.HCM báo cáo, sau khi nhận được mặt bằng sạch, đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ thi công và chắc chắn sẽ rút ngắn thời gian hoàn thành....

Rạch Xuyên Tâm là một trong những tuyến rạch ô nhiễm nhất TP.HCM. Sau hàng chục năm phê duyệt nhưng chưa triển khai, TP.HCM quyết định chi hơn 17.200 tỉ đồng để cải tạo, dự kiến hoàn thành năm 2028. Ước tính, thành phố sẽ di dời 2.190 trường hợp ven kênh, bao gồm 897 trường hợp giải tỏa một phần và 1.293 trường hợp giải tỏa toàn bộ. Đây là một trong những dự án hạ tầng dân sinh lớn, quan trọng ảnh hưởng lớn tới đời sống nhiều người dân các phường trung tâm. Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm có tổng chiều dài gần 9 km, gồm tuyến chính dài khoảng 6,6 km từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật cùng ba nhánh rạch nhỏ hơn có tổng dài hơn 2,2 km. Dự án được kỳ vọng giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, cải thiện khả năng tiêu thoát nước, giảm ngập, đồng thời tạo thêm không gian công cộng ven kênh ở nhiều phường trung tâm. Dự án được khởi động từ cuối năm 2025 và dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2027 tới.