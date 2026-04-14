TP.HCM ra mắt Fintech Hub, hỗ trợ DN kết nối sâu với thị trường vốn quốc tế

Fintech Hub là cấu phần cốt lõi của VIFC-HCMC, đóng vai trò kết nối giữa các tổ chức tài chính, công ty công nghệ và quỹ đầu tư, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực tài chính.

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, việc ra mắt Fintech Hub là một bước đi rất quan trọng trong chiến lược phát triển tài chính của thành phố.

TP.HCM đã chủ động định vị mình không chỉ là một trung tâm tài chính truyền thống mà là một trung tâm tài chính thế hệ mới, có khả năng kết nối sâu với thị trường vốn quốc tế. Đồng thời, tận dụng sức mạnh của công nghệ để tạo ra những lợi thế ngành hàng khác biệt. Việc hợp tác với Sở Giao dịch Chứng khoán London, một trong những trung tâm tài chính hàng đầu thế giới, là một bước đi chiến lược. Đây không chỉ là cầu nối giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận nguồn vốn quốc tế mà còn là cơ hội để nâng cấp chuẩn mực quản trị, minh bạch và hội nhập sâu hơn vào thị trường tài chính toàn cầu.

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM (Ảnh: BTC)

TP.HCM đặt mục tiêu không chỉ trở thành trung tâm tài chính của Việt Nam mà còn vươn lên thành trung tâm tài chính - kinh tế quan trọng của khu vực, giữ vai trò kết nối các dòng vốn, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại châu Á.

Fintech Hub được kỳ vọng trở thành không gian thử nghiệm các mô hình tài chính mới theo cơ chế sandbox, là nền tảng kết nối giữa ngân hàng, nhà đầu tư và doanh nghiệp. Đồng thời, nó hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường quốc tế.

Đại biểu trao đổi tại diễn đàn (Ảnh: BTC)

Bà Dame Julia Hoggett, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán London chia sẻ, Việt Nam đang nổi lên là một trong những nền kinh tế tăng trưởng năng động tại châu Á, với tiềm năng ngày càng lớn trong việc thu hút dòng vốn quốc tế.

Mới đây, thị trường chứng khoán Việt Nam đã đạt bước tiến trong lộ trình nâng hạng từ FTSE Fussell, là tín hiệu để nhà đầu tư quốc tế thấy sự bền vững và sẵn sàng rót vốn vào.