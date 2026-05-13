TP.HCM rà soát toàn bộ dự án vướng mắc, quyết xử lý dứt điểm trong năm 2026

Phát biểu tại hội nghị, bà Lê Thị Thu Hồng – Phó trưởng Phòng Kinh tế Đối ngoại, Sở Tài chính TP.HCM cho biết, hiện nay, Thành phố đang thống kê lại các dự án đã được tháo gỡ, hoặc đã có hướng tháo gỡ nhưng thực tế chưa thể triển khai.

Theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, tất cả các dự án khó khăn, vướng mắc sẽ được rà soát và tập trung giải quyết trong năm 2026. Đồng thời, các địa phương báo cáo đầy đủ dự án vượt thẩm quyền giải quyết để Trung ương xem xét, xử lý, không bỏ sót.

Bà Hồng cho biết, trong số 838 khu đất, dự án gặp khó khăn, vướng mắc, có một số dự án do Sở Tài chính chủ trì tháo gỡ nhưng khi doanh nghiệp liên hệ với các sở, ngành khác thì vẫn còn vướng mắc trong quy định pháp luật có liên quan, dẫn đến các thủ tục pháp lý vẫn chưa triển khai được. Trước tình hình này, lãnh đạo thành phố rất quyết liệt và có chỉ đạo cơ quan thanh tra vào cuộc.

"Chỉ đạo Thanh tra TP.HCM sẽ tham gia vào quá trình giải quyết các dự án gặp khó khăn, vướng mắc. Các doanh nghiệp cũng có quyền được đề xuất Thanh tra TP hoặc Thanh tra Chính phủ tham gia. Có những dự án kéo dài qua nhiều thời kỳ, Sở Tài chính không xử lý được và hiện đang kiến nghị Thanh tra Chính phủ giải quyết", bà Hồng thông tin.

Theo Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), trong tổng số 838 khu đất, dự án thuộc lĩnh vực đầu tư công, đầu tư tư nhân, FDI (vốn đầu tư nước ngoài) gặp khó khăn, vướng mắc, có 265 dự án đầu tư tư nhân, 13 dự án đầu tư PPP (đối tác công – tư), 116 dự án đầu tư công, 8 dự án liên quan đến quá trình thanh tra, điều tra, xét xử.

Ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch HoREA đề nghị các doanh nghiệp thành viên khẩn trương gửi báo cáo, cung cấp thông tin về Sở Tài chính trước ngày 15/5 để phục vụ việc rà soát, phân loại và tham mưu xây dựng kế hoạch tháo gỡ trong năm 2026, đẩy nhanh tiến độ xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài.

Tháng 5/2026, UBND TP.HCM ban hành Chỉ thị số 45 về việc khẩn trương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm nhằm triển khai Kết luận số 18 và Kết luận số 27 của Trung ương, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số. Trong đó, lãnh đạo Thành phố yêu cầu tập trung hoàn tất công tác rà soát, thanh tra, đề xuất phương án tháo gỡ đối với các dự án, khu đất khó khăn, vướng mắc, tồn đọng theo Kết luận số 24/2026 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 29/2026 của Quốc hội; xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Thanh tra Thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện, hoàn thành trong tháng 6/2026.