Quốc hội nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật, tháo gỡ vướng mắc dự án

Thứ Ba, 18:02, 28/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 28/4, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa tiếp xúc cử tri các phường Nha Trang, Nam Nha Trang, Tây Nha Trang sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri tỉnh Khánh Hòa kỳ vọng và tin tưởng Quốc hội khóa XVI sẽ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, ban hành những quyết sách mạnh mẽ, khả thi nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và ổn định đời sống nhân dân.

Cử tri mong muốn Quốc hội cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật, bám sát thực tiễn để các luật khi ban hành giải quyết các vấn đề thực tiễn yêu cầu. Cùng với đó, hoạt động giám sát cần có trọng tâm, trọng điểm, đi đến cùng vấn đề và gắn với trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, cá nhân.

quoc hoi nang cao chat luong xay dung phap luat, thao go vuong mac du an hinh anh 1
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị chính quyền tỉnh Khánh Hòa kịp thởi xử lý vướng mắc của cử tri

Cử tri cũng phản ánh một số vấn đề liên quan đến việc thu hồi đất, bố trí tái định cư; những vướng mắc trong triển khai dự án Khu đô thị sân bay Nha Trang, dự án Khu dạy nghề Bắc Hòn Ông, dự án Hoàn Cầu- Sông Lô… Đây là những dự án tồn đọng, gây bức xúc kéo dài, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân địa phương.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để giải quyết kịp thời kiến nghị của cử tri. Chính quyền cần bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, xử lý sớm những vấn đề người dân quan tâm.

Về tháo gỡ khó khăn cho các dự án, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, Chính phủ đang trình Quốc hội ban hành nghị quyết đặc thù để xử lý vướng mắc cho khoảng 7.000 dự án trên cả nước; trong quý III/2026, các địa phương phải lập danh sách và đề xuất phương án xử lý cụ thể, bảo đảm hài hòa quyền lợi người dân.

quoc hoi nang cao chat luong xay dung phap luat, thao go vuong mac du an hinh anh 2
Cử tri bức xúc các dự án tồn đọng, chậm tiến độ kéo dài, ảnh hưởng quyền lợi người dân

Nhấn mạnh tinh thần phải đưa các dự án vào hoạt động, tháo gỡ để thúc đẩy tăng trưởng, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Khánh Hòa phải tập trung lập danh mục cần tháo gỡ và hoàn tất danh mục trước quý III. 

Thái Bình/VOV-Tây Nguyên
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc tiếp xúc cử tri tại Cần Thơ
VOV.VN - Ngày 28/4, tại Hội trường Thành ủy Cần Thơ, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Tiếp xúc cử tri, lắng nghe từ cơ sở
VOV.VN - Không khí dân chủ và cởi mở tại các cuộc tiếp xúc cử tri của ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại Nghệ An đã trở thành "nhịp cầu" nối liền ý chí của cử tri với đại biểu ứng cử. Đây thực sự là diễn đàn để những cam kết được định hình bằng trách nhiệm và niềm tin của ứng cử viên với cử tri.

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 3 Bắc Ninh
VOV.VN - Ngày 9/3, tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại đơn vị bầu cử số 3.

