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TP.HCM sắp đồng loạt khởi công loạt siêu dự án trị giá hàng trăm nghìn tỷ đồng

Thứ Sáu, 19:57, 26/06/2026
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VOV.VN - Theo Kế hoạch của UBND TP.HCM, sáng 1/7, UBND TP.HCM sẽ tổ chức Lễ khởi công các công trình, dự án trọng điểm nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).

Tập trung một điểm cầu, trực tiếp đến nhân dân

Theo kế hoạch của UBND TP.HCM, buổi lễ sẽ diễn ra từ 8h30 đến 10h25 ngày 1/7 tại một địa điểm duy nhất là khu vực Bến Nhà Rồng - Khánh Hội, đồng thời được truyền hình trực tiếp để đông đảo người dân theo dõi.

Mở đầu chương trình là các tiết mục văn nghệ mang đậm dấu ấn lịch sử như: “Tiếng hát từ Thành phố mang tên Người”, “Đảng đã cho ta một mùa xuân” và “Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh”.

Điểm nhấn của sự kiện là nghi thức khởi công với hệ thống bục bấm nút được thiết kế đáp ứng cho 19 đại biểu thực hiện. Tại đây, các đại biểu cũng sẽ xem phim tư liệu, nghe phát biểu từ nhà đầu tư và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Trung ương, Lãnh đạo Thành phố.

UBND TP.HCM đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu buổi lễ phải diễn ra trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, tuyệt đối không phô trương, hình thức. Đồng thời, thành phố khẳng định chỉ thực hiện khởi công đối với những công trình, dự án đã hoàn tất đầy đủ hồ sơ, thủ tục và đủ điều kiện theo đúng quy định pháp luật.

Những "siêu dự án" được khởi công

Trước đó, Sở Xây dựng TP. HCM cho biết hàng loạt dự án trọng điểm thuộc các lĩnh vực giao thông, hạ tầng kỹ thuật, không gian công cộng và nhà ở xã hội sẽ đồng loạt được bấm nút khởi công dịp 1/7/2026.

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Phối cảnh thiết kế cầu đường vượt biển Cần Giờ -Vũng Tàu. (Ảnh: Sở Xây dựng TP.HCM)

Lĩnh vực giao thông có Dự án cầu đường vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu, tổng mức đầu tư lên đến 93.016 tỷ đồng. Công trình dài 14,06 km (gồm 7,9 km cầu vượt biển, 3,1 km hầm và gần 3 km đường dẫn), quy mô 6 làn xe.

Cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tổng vốn 47.132 tỷ đồng, chiều dài 42 km xây dựng hoàn chỉnh 6 làn xe cùng hệ thống đường song hành.

Tuyến chính cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, dự án thành phần quan trọng có tổng mức đầu tư 22.975 tỷ đồng.

Cầu đường Bình Tiên, tổng mức đầu tư 6.300 tỷ đồng, dài 3,66 km (cầu chính dài 3,1 km), giúp tăng cường kết nối khu vực trung tâm với phía Nam Thành phố.

Hạ tầng kỹ thuật và Không gian công cộng, dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng ven sông Sài Gòn có tổng mức đầu tư lên đến 30.000 tỷ đồng.

Dự án cải thiện môi trường nước khu vực Bình Dương cũ, tổng vốn 7.211 tỷ đồng, xây dựng hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt và các trạm bơm nâng, phục vụ các khu vực Tân Uyên, Thuận An và Dĩ An.

Lĩnh vực nhà ở xã hội có các dự án như: Dự án nhà ở an sinh xã hội tại Khu 3 và Khu 4 Định Hòa; các dự án tại Khu 2 và Khu 7 Việt Sing; Khu nhà ở thương mại Hoàng Nam Uyên Hưng 2; dự án thuộc Khu nhà ở phường Long Trường và chung cư nhà ở xã hội Đông Thành.

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Trình HĐND TP.HCM dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu

VOV.VN - Tại kỳ họp thứ 3 HĐND TP.HCM khóa XI khai mạc sáng 19/6, UBND TP.HCM đã trình HĐND TP xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Vũng Tàu theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
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