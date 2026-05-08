TP.HCM sẽ điều hành xăng dầu theo kịch bản mới

Thứ Sáu, 21:47, 08/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - 4 tháng đầu năm 2026, kinh tế TP.HCM tiếp tục duy trì đà phục hồi và tăng trưởng tích cực. Mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tiếp tục tăng ở mức 2 con số. Chỉ số giá tiêu dùng(CPI) bình quân 4 tháng là 3,9% thấp hơn mức bình quân của cả nước.

Trong đó, lĩnh vực bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 4 tháng đầu năm đạt 639.349 tỷ đồng, tăng 13,2%, tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ của thị trường nội địa. 

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó giám đốc Sở Công thương TP.HCM cho biết, dù thời gian qua bị ảnh hưởng những bất ổn về địa chính trị trên thế giới, giá nguyên liệu, nhiên liệu đầu vào sản xuất kinh doanh đều tăng, nhưng thành phố vẫn ổn định giá hàng tiêu dùng thiết yếu. Thành phố phát huy tốt chương trình bình ổn thị trường nên chỉ số giá tiêu dùng (CPI) luôn thấp hơn mức bình quân cả nước, góp phần kích cầu tiêu dùng nội địa.

Từ nay đến cuối năm, các doanh nghiệp chủ động dự trữ nguồn nguyên liệu cho sản xuất và có phương án phân phối hàng hóa tối ưu hơn để tiếp tục ổn định giá cả hàng hóa.

Trong tình hình giá xăng dầu trên thế giới biến động như hiện nay, Sở Công thương TP.HCM sẽ không điều hành nguồn cung nhiên liệu theo cách cũ mà sẽ có kịch bản mới. Sở đã lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan, sắp tới sẽ tham mưu và trình cho UBND  Thành phố vấn đề này với 3 kịch bản. 

Cụ thể, kịch bản thứ nhất là thị trường bán lẻ xăng dầu trong tình trạng hoạt động bình thường. Kịch bản thứ hai là trong trường hợp nguồn cung có khó khăn, vướng mắc cần phải can thiệp và kịch bản thứ ba là trong trường hợp bị đứt gãy nguồn cung xăng dầu. Với mỗi kịch bản, thành phố sẽ có biện pháp điều hành khác nhau.

 

Lệ Hằng-Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM
Giữ mạch nguồn xăng dầu trước sóng gió năng lượng toàn cầu

VOV.VN - Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới liên tục chao đảo bởi xung đột địa chính trị và giá dầu biến động chưa từng có tiền lệ, vai trò của những doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối như Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đang trở nên đặc biệt quan trọng.

VOV.VN - Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới liên tục chao đảo bởi xung đột địa chính trị và giá dầu biến động chưa từng có tiền lệ, vai trò của những doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối như Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đang trở nên đặc biệt quan trọng.

TP.HCM đảm bảo nguồn cung xăng dầu

VOV.VN - Sáng 10/3, Sở Công thương TP.HCM họp báo về tình hình nguồn cung xăng dầu. Trước tình trạng một số cửa hàng xăng dầu tại khu vực ngoại thành có hiện tượng thiếu hàng, các doanh nghiệp đầu mối TP.HCM khẳng định nguồn cung vẫn đang được đảm bảo.

VOV.VN - Sáng 10/3, Sở Công thương TP.HCM họp báo về tình hình nguồn cung xăng dầu. Trước tình trạng một số cửa hàng xăng dầu tại khu vực ngoại thành có hiện tượng thiếu hàng, các doanh nghiệp đầu mối TP.HCM khẳng định nguồn cung vẫn đang được đảm bảo.

TP.HCM yêu cầu doanh nghiệp xăng dầu tăng nguồn cung trên tuyến cao tốc

VOV.VN - Sở Công thương TP.HCM vừa có văn bản số 1516 gửi các thương nhân đầu mối, doanh nghiệp, đại lý, cửa hàng kinh doanh xăng dầu đề nghị phối hợp, hỗ trợ tổ chức cung ứng bổ sung xăng dầu khu vực tuyến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây.

VOV.VN - Sở Công thương TP.HCM vừa có văn bản số 1516 gửi các thương nhân đầu mối, doanh nghiệp, đại lý, cửa hàng kinh doanh xăng dầu đề nghị phối hợp, hỗ trợ tổ chức cung ứng bổ sung xăng dầu khu vực tuyến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây.

