TP.HCM sẽ điều hành xăng dầu theo kịch bản mới

Trong đó, lĩnh vực bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 4 tháng đầu năm đạt 639.349 tỷ đồng, tăng 13,2%, tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ của thị trường nội địa.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó giám đốc Sở Công thương TP.HCM cho biết, dù thời gian qua bị ảnh hưởng những bất ổn về địa chính trị trên thế giới, giá nguyên liệu, nhiên liệu đầu vào sản xuất kinh doanh đều tăng, nhưng thành phố vẫn ổn định giá hàng tiêu dùng thiết yếu. Thành phố phát huy tốt chương trình bình ổn thị trường nên chỉ số giá tiêu dùng (CPI) luôn thấp hơn mức bình quân cả nước, góp phần kích cầu tiêu dùng nội địa.

Từ nay đến cuối năm, các doanh nghiệp chủ động dự trữ nguồn nguyên liệu cho sản xuất và có phương án phân phối hàng hóa tối ưu hơn để tiếp tục ổn định giá cả hàng hóa.

Trong tình hình giá xăng dầu trên thế giới biến động như hiện nay, Sở Công thương TP.HCM sẽ không điều hành nguồn cung nhiên liệu theo cách cũ mà sẽ có kịch bản mới. Sở đã lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan, sắp tới sẽ tham mưu và trình cho UBND Thành phố vấn đề này với 3 kịch bản.

Cụ thể, kịch bản thứ nhất là thị trường bán lẻ xăng dầu trong tình trạng hoạt động bình thường. Kịch bản thứ hai là trong trường hợp nguồn cung có khó khăn, vướng mắc cần phải can thiệp và kịch bản thứ ba là trong trường hợp bị đứt gãy nguồn cung xăng dầu. Với mỗi kịch bản, thành phố sẽ có biện pháp điều hành khác nhau.