Giá xăng dầu hôm nay 8/5: Giá dầu tăng khi Mỹ tấn công trả đũa Iran

Giá dầu tăng cuối phiên giao dịch ngày 7/5, sau khi Mỹ thực hiện các cuộc tấn công trả đũa vào Iran, nhắm mục tiêu vào các địa điểm chịu trách nhiệm tấn công lực lượng Mỹ. Quân đội Iran cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn giữa hai nước, nói rằng Mỹ đã nhắm mục tiêu vào hai tàu ở eo biển Hormuz và tấn công các khu vực dân sự.

Giá dầu Brent đã tăng đạt mức 100,1 USD/thùng, tăng 1,27 USD/thùng. Giá dầu thô trung gian West Texas (WTI) đang giao dịch ở mức mức 97,26 USD/thùng, tăng 2,58%, tương đương 2,45 USD/thùng.

Bộ chỉ huy quân sự liên hợp hàng đầu của Iran cho biết, Mỹ đã nhắm mục tiêu vào một tàu chở dầu của Iran và một tàu khác đang đi vào eo biển Hormuz. Quân đội Mỹ cho biết họ hành động tự vệ sau khi Iran tấn công các tàu khu trục của Hải quân đang đi qua eo biển. Họ cho biết Iran không tấn công bất kỳ tài sản nào của Mỹ trong cuộc tấn công và Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với ABC News rằng thỏa thuận ngừng bắn với Iran vẫn còn hiệu lực.

Cuộc họp của khối ASEAN diễn ra từ ngày 7-8/5 với chủ đề chính về căng thẳng tại Trung Đông và nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng. Theo dự thảo, lãnh đạo các nước ASEAN kêu gọi Mỹ và Iran tiến hành đàm phán thiện chí, chấm dứt các hành động thù địch nhằm bảo đảm ổn định kinh tế và an ninh năng lượng khu vực.

Cập nhật chiều tối 7/5 (giờ Việt Nam), theo Reuters, tính đến 09h12 GMT, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 1,95 USD, tương đương 1,93%, xuống còn 99,32 USD/thùng. Dầu WTI của Mỹ cũng mất 1,93 USD, tương đương 2,03%, còn 93,15 USD/thùng. Trong phiên, thị trường biến động mạnh khi dầu Brent có lúc tăng 1% nhưng cũng có thời điểm giảm tới 3,8% so với phiên trước.

Theo bà Priyanka Sachdeva, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Phillip Nova, thị trường dầu mỏ suốt hơn hai tháng qua bị chi phối bởi hai yếu tố trái chiều là nỗ lực ngoại giao và nguy cơ gián đoạn nguồn cung, khiến tâm lý nhà đầu tư liên tục dao động theo các diễn biến địa chính trị.

Bà cho rằng, nếu Mỹ và Iran đạt được một thỏa thuận chính thức, giá dầu có thể giảm sâu do phần lớn “phí rủi ro địa chính trị” sẽ bị loại bỏ khỏi thị trường. Ngược lại, bất kỳ dấu hiệu leo thang căng thẳng nào tại Trung Đông, đặc biệt là các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, đều có thể nhanh chóng đẩy giá dầu bật tăng trở lại.

Hôm thứ Tư 6/5, Iran cho biết, đang xem xét đề xuất hòa bình từ Mỹ. Theo các nguồn tin, đề xuất này có thể chính thức chấm dứt xung đột, song vẫn chưa giải quyết được những yêu cầu then chốt từ phía Washington, bao gồm việc Tehran đình chỉ chương trình hạt nhân và mở cửa trở lại eo biển Hormuz.

Đầu tuần này, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng kêu gọi Trung Quốc tăng cường sức ép ngoại giao nhằm thúc đẩy Iran mở lại tuyến hàng hải quốc tế qua eo biển Hormuz. Ông cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Xi Jinping dự kiến sẽ thảo luận vấn đề này tại cuộc gặp vào tuần tới.

Trong khi đó, ông Hiroyuki Kikukawa, chiến lược gia trưởng của Nissan Securities Investment nhận định, các cuộc đàm phán hòa bình có thể tiếp diễn ít nhất đến sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung, song triển vọng sau đó vẫn còn nhiều bất định.

Giá xăng tăng, giá dầu giảm

Tại thị trường trong nước, giá xăng dầu mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15h00 ngày 7/5. Theo đó, giá xăng RON95-III tăng 600 đồng/lít giá bán là 24.350 đồng/lít; giá xăng E5RON92 tăng 1.170 đồng lít, giá bán mới là 23.790 đồng/lít; Xăng E10 tăng 540 đồng/lít, giá bán mới là 23.730 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 7/5 giảm 680 đồng/lít, giá bán mới là 27.490 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này giảm 1.530 đồng/lít, giá bán là 30.450 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này tăng 1.150 đồng/lít, giá bán mới là 21.170 đồng/kg.

Tương tự kỳ điều hành trước, kỳ này liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định không trích lập, cũng không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

Theo liên Bộ Công Thương – Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 29/4/2026 và kỳ điều hành ngày 7/5/2026 là: 132,992 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 6,702 USD/thùng, tương đương tăng 5,31%); 135,406 USD/thùng xăng RON95 (tăng 3,688 USD/thùng, tương đương tăng 2,80%); 153,654 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (giảm 4,134 USD/thùng, tương đương giảm 2,62%); 713,470 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 43,392 USD/tấn, tương đương tăng 6,48%).