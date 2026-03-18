TP.HCM yêu cầu gỡ nút thắt mặt bằng dự án Đại học Quốc gia sau 3 thập kỷ

Dự án ĐHQG TP.HCM có quy mô hơn 643ha, tọa lạc tại khu vực TP. Thủ Đức, TP.HCM cũ (nay là phường Linh Xuân, TP.HCM) và TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũ (nay là phường Đông Hòa, TP.HCM). Theo cáo cáo, tiến độ bồi thường hiện nay, phường Đông Hòa đã thu hồi 494/522 ha; phường Linh Xuân đã thu hồi 93/121 ha.

ĐHQG TP.HCM (chủ đầu tư) dự án, kiến nghị các địa phương ưu tiên bàn giao mặt bằng tại các vị trí trọng điểm. Việc có mặt bằng sạch không chỉ giúp triển khai thi công đồng bộ mà còn đảm bảo kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 của đơn vị.

Hạng mục Cổng chính ĐHQG chưa thể thi công do còn vướng mặt bằng - Ảnh: ĐC

Tại buổi khảo sát thực tế mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh cho rằng, dù dự án sử dụng vốn Trung ương, TP.HCM vẫn xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Lãnh đạo thành phố đưa ra những chỉ đạo quyết liệt nhằm tháo gỡ điểm nghẽn cho dự án Khu đô thị ĐHQG TP.HCM, một dự án trọng điểm quốc gia đã kéo dài suốt 30 năm.

Để đảm bảo tiến độ, Phó chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu hai địa phương này phải hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 15/4/2026. Riêng dự án tái định cư 10ha lãnh đạo TP.HCM, yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Cát Lái (trước đây là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Thủ Đức) lập đường gantt, phấn đấu khởi công trước ngày 30/6.

Phường Đông Hòa liên tục tổ chức các cuộc họp để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng

Phó Chủ tịch Hoàng Nguyên Dinh nhấn mạnh, ĐHQG TP.HCM, không chỉ dừng lại ở không gian đào tạo, nghiên cứu hay ký túc xá, nơi đây phải trở thành một đô thị khoa học hiện đại và là điểm đến du lịch. "ĐHQG là bộ mặt của TP.HCM. Bạn bè quốc tế không chỉ đến chợ Bến Thành mà còn có thể đến đây để tham quan. Khi đến một thành phố, người ta thường muốn ghé thăm trường đại học lớn nhất để thấy được tầm vóc tri thức của nơi đó", ông Dinh chia sẻ.