Trà Vinh tập trung khắc phục các hạn chế trong phòng chống khai thác IUU

Tỉnh Trà Vinh hiện có 247 tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên đang hoạt động và cảng cá Định An (thị trấn Định An, huyện Trà Cú) được chỉ định xác nhận nguyên liệu thủy sản xuất khẩu. Trong đó có 241/247 tàu cá được cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, đạt 97,19% số tàu cá đang hoạt động.

Nhằm thực hiện tốt các giải pháp khắc phục về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU), đến nay Trà Vinh đã triển khai lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho 247/247 tàu cá đang hoạt động.

Lực lượng Biên phòng Trà Vinh tuyên truyền, vận động ngư dân thực hiện chống khai thác IUU

Chi cục Thủy sản Trà Vinh bố trí lực lượng trực 24/24 theo dõi, giám sát tàu cá của địa phương đang hoạt động trên biển; ghi chép, lưu trữ thông tin tàu cá khi có hành vi vi phạm chống khai thác IUU được phát hiện qua VMS để xử lý; 100% dữ liệu tàu cá của tỉnh được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase).

Riêng tại Cảng cá Đinh An có nhân viên trực 24/24 để tiếp nhận, theo dõi các phương tiện ra vào cảng; thực hiện việc khai báo, ghi số liệu trong từng chuyến, trước khi cho tàu vào cảng. Ngoài ra, Chi cục Thủy sản tỉnh còn phối hợp với lực lượng Biên phòng tổ chức tuyên truyền các quy định của IUU, tuần tra thường xuyên và đột xuất đối với các hoạt động đánh bắt trên vùng biển quản lý.

Cảng cá Định An Trà Vinh

Thiếu tá Nguyễn Đa Lộc, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Trường Long Hòa, Bộ Chỉ huy Bội đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh cho biết: “So với tình hình chung trên cả nước thì tình hình tàu cá của tỉnh Trà Vinh xâm phạm vùng biển nước ngoài cũng như vi phạm việc chống khai thác IUU là không có diễn ra. Có được kết quả trên trong quá trình thực hiện vụ đơn vị đã phối hợp cùng với địa phương tổ chức các buổi tuyên truyền cho người dân nắm chắc cái quy định về chống khai thác IUU.

Riêng đối với phương tiện thuộc diện lắp đặt thiết bị giám sát hành trình thì tổ chức là kiểm tra rất chặt chẽ, nên thời gian qua các phương tiện đã chấp hành rất tốt”.