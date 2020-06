Trái cây dồi dào, giá chỉ tăng nhẹ dịp Tết Đoan Ngọ

Riêng trái cây nguồn hàng dồi dào, nhưng do nhu cầu tiêu thụ tăng nên giá nhích lên khoảng 5%.



Tại các chợ truyền thống ở TPHCM như chợ Tân Định, Quận 1; chợ Bàn Cờ, Quận 3; chợ Phước Long, Quận 9; chợ Thị Nghè, quận Bình Thạnh… xôi chè, bánh ú nước tro được bày bán khá nhiều, giá ổn định. Trong đó, bánh ú nước tro loại nhỏ giá 40.000 đồng/chục (10 cái), bánh loại lớn giá 80.000 đồng/chục.

Riêng trái cây do nhu cầu tăng gấp 2 so với ngày thường, nên giá tăng nhẹ khoảng 5%, thấp hơn so với mức tăng từ 10-20% vào dịp Tết Đoan ngọ năm ngoái. Cụ thể, xoài cát Hòa Lộc giá 45.000 - 50.000 đồng/kg, chôm chôm nhãn 25.000 đồng/kg, quýt đường 40.000 đồng/kg, bưởi da xanh 45.000 - 50.000 đồng/kg…

TPHCM Tết Đoan ngọ nhiều người mua bánh, trái cây.

Một số loại trái cây của miền Bắc như vải, mận Hà Nội… cũng giữ mức giá ổn định. Ở các chợ, hôm nay cũng có một số loại trái cây ngoại nhập như nho, lê, táo… song ít được người tiêu dùng chọn mua trong dịp Tết Đoan Ngọ này.

“Hôm nay, trái cây cũng nhiều tươi ngon, chôm chôm, nhãn, vải… giá cũng không đắt so với ngày thường bao nhiêu. Bánh cúng mùng 5/5 nhiều và đa dạng, giá không đắt so với ngày thường” - chị Nguyễn Thị Nhạn, ở chợ Thị Nghè, quận Bình Thạnh cho biết./.