Trần khung giá điện than tối đa 1.559,70 đồng/kWh

Theo Quyết định số 2503/QĐ-BCT, khung giá phát điện năm 2023 áp dụng cho đàm phán giá hợp đồng mua bán điện của các nhà máy điện quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1, Thông tư số 57/2014/TT-BCT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện.

Cụ thể, khung giá phát điện cho nhà máy nhiệt điện than là 0 - 1.559,70 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế VAT). Trong đó, mức giá trần của khung giá phát điện áp dụng cho các nhà máy nhiệt điện than (chưa bao gồm thuế VAT) được xác định mức giá tối đa là 1.559,70 đồng/kWh.

Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1

Khung giá phát điện cho nhà máy thủy điện là 0 - 1.110 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế tài nguyên nước, tiền phí dịch vụ môi trường rừng, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và thuế VAT).

Các thông số sử dụng tính toán mức giá trần của khung giá phát điện áp dụng cho các nhà máy nhiệt điện than 2023 gồm: Công suất tinh là 2x600 MW; Suất tiêu hao nhiệt tinh ở mức tải 85% là 2.411,39 kcal/kWh; Nhiệt trị than (HHV) là 5.280 kcal/kg; Giá than (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí vận chuyển) là 1.808.000 đồng/tấn; Tỷ giá 24.885 đồng/USD.

Căn cứ khung giá phát điện được Bộ Công Thương phê duyệt, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và đơn vị phát điện đàm phán giá mua bán điện, trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật về phương pháp xác định giá phát điện do Bộ Công Thương ban hành, quản lý chi phí đầu tư xây dựng phù hợp với quy định pháp luật về xây dựng.