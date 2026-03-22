Trao cơ chế để Hà Nội tái thiết đô thị, giải quyết bài toán nhà ở

Trao cơ chế để Hà Nội tái thiết đô thị

Phát biểu tại tọa đàm về "Luật Thủ đô sửa đổi: Hà Nội trước cơ hội lịch sử" ngày 20/3, ông Nguyễn Tiến Thiết, Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội cho biết, việc sửa đổi Luật Thủ đô diễn ra trong bối cảnh đặc biệt quan trọng, khi Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết 02 về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới.

Ông Nguyễn Tiến Thiết - Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội

Nghị quyết đã xác lập tầm nhìn phát triển toàn diện, dài hạn, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ thể chế phát triển Thủ đô theo hướng đột phá, vượt trội, phù hợp với vị trí, vai trò đặc biệt của Hà Nội. Nghị quyết xác định rõ yêu cầu phát triển Thủ đô với tầm nhìn dài hạn, ổn định theo không gian phát triển mở, mô hình đô thị “đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm”, gắn với Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Thực tiễn phát triển của Hà Nội thời gian qua cho thấy, bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ đô đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn, như hạ tầng, giao thông, môi trường, quy hoạch và chất lượng sống ngày càng gia tăng, trong khi một số cơ chế, chính sách hiện hành chưa thực sự theo kịp yêu cầu phát triển của một đô thị đặc biệt.

Để giải quyết căn cơ các vấn đề này, đồng thời khai mở các không gian phát triển mới, Hà Nội đang triển khai đồng bộ nhiều chương trình, đề án lớn. Trong đó, sửa đổi Luật Thủ đô được xác định là nhiệm vụ có tính nền tảng, nhằm hoàn thiện thể chế đặc thù, vượt trội, ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững.

Giải quyết bài toán nhà ở

Ông Luyện Văn Phương, Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội chia sẻ: Luật Thủ đô sửa đổi lần này đã trao cơ hội cho Hà Nội được chủ động xây dựng các chính sách riêng để đáp ứng tốc độ phát triển nhanh chóng.

Theo ông Phương, thực trạng đô thị và nhà ở tại Hà Nội hiện nay đối mặt với nhiều bất cập lớn như cải tạo chung cư cũ - tiến độ triển khai rất chậm, nhà ở xã hội, nguồn cung cực kỳ hạn chế trong khi nhu cầu của người dân rất cao. Trong khi đó, nhà ở thương mại, giá thị trường đã vượt quá khả năng chi trả của đại đa số người dân. Còn nhà ở tái định cư thì bộc lộ nhiều yếu kém về chất lượng, không đáp ứng được yêu cầu tái thiết đô thị hiện đại.

Theo ông Phương, nguyên nhân chính nằm ở sự bất cập của các chính sách hiện hành. Để thay đổi một bộ luật thường mất rất nhiều thời gian, khiến việc điều chỉnh không kịp với tốc độ phát triển đô thị. Do đó, việc trao quyền chủ động cho Hà Nội là vô cùng quan trọng. Lãnh đạo Sở Xây dựng cho hay trong Luật Thủ đô lần này, có nhiều chính sách đột phá cho lĩnh vực nhà ở. Trong đó, phát triển đô thị đa mục tiêu, là nội dung đột phá cho phép chuyển đổi linh hoạt chức năng giữa nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và nhà ở tái định cư.

Ông Luyện Văn Phương - Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội

"Thay vì chỉ dùng ngân sách đầu tư công cho tái định cư, chúng ta sẽ sử dụng mô hình đa mục tiêu để tối ưu nguồn lực. Hay về tháo gỡ điểm nghẽN quy hoạch, hiện nay, các dự án thường bị đình trệ do phải đợi quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết.

Theo Nghị quyết của Quốc hội, Hà Nội được trao quyền nghiên cứu và phê duyệt quy hoạch chi tiết trước, sau đó mới cập nhật vào quy hoạch phân khu khi điều chỉnh, giúp rút ngắn thời gian triển khai dự án đáng kể" - ông nêu.

Theo ông, Hà Nội phấn đấu đạt 120.000 căn hộ trong giai đoạn 2026-2030 (cao hơn mục tiêu 100.000 căn của Chính phủ giao).

"Nếu các cơ chế chính sách được tháo gỡ, con số này hoàn toàn có thể vượt mức mong đợi. Cùng với đó là phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp, việc này, Chính phủ đang xây dựng chương trình nhà ở với lợi nhuận định mức để kiểm soát giá, giúp người dân dễ tiếp cận hơn", Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội nhận định.

Hay với cải tạo chung cư cũ, ông Phương nhấn mạnh Hà Nội hiện có khoảng 2.160 chung cư cũ. Mục tiêu đến năm 2035 là cải tạo toàn bộ hệ thống này. Điều này chỉ khả thi nếu có các cơ chế đặc thù từ Luật Thủ đô để xử lý các điểm nghẽn phát sinh trong thực tiễn.

Tại tọa đàm, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội bày tỏ mong muốn Luật Thủ đô sửa đổi sớm được ban hành để tạo tiền đề cho những thay đổi thực chất này.