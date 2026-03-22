中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trao cơ chế để Hà Nội tái thiết đô thị, giải quyết bài toán nhà ở

Chủ Nhật, 06:00, 22/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hà Nội phấn đấu đạt 120.000 căn hộ trong giai đoạn 2026-2030 (cao hơn mục tiêu 100.000 căn của Chính phủ giao). Nếu các cơ chế chính sách được tháo gỡ, con số này hoàn toàn có thể vượt mức mong đợi.

Trao cơ chế để Hà Nội tái thiết đô thị

Phát biểu tại tọa đàm về "Luật Thủ đô sửa đổi: Hà Nội trước cơ hội lịch sử" ngày 20/3, ông Nguyễn Tiến Thiết, Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội cho biết, việc sửa đổi Luật Thủ đô diễn ra trong bối cảnh đặc biệt quan trọng, khi Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết 02 về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới.

Ông Nguyễn Tiến Thiết - Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội

Nghị quyết đã xác lập tầm nhìn phát triển toàn diện, dài hạn, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ thể chế phát triển Thủ đô theo hướng đột phá, vượt trội, phù hợp với vị trí, vai trò đặc biệt của Hà Nội. Nghị quyết xác định rõ yêu cầu phát triển Thủ đô với tầm nhìn dài hạn, ổn định theo không gian phát triển mở, mô hình đô thị “đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm”, gắn với Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Thực tiễn phát triển của Hà Nội thời gian qua cho thấy, bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ đô đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn, như hạ tầng, giao thông, môi trường, quy hoạch và chất lượng sống ngày càng gia tăng, trong khi một số cơ chế, chính sách hiện hành chưa thực sự theo kịp yêu cầu phát triển của một đô thị đặc biệt.

Để giải quyết căn cơ các vấn đề này, đồng thời khai mở các không gian phát triển mới, Hà Nội đang triển khai đồng bộ nhiều chương trình, đề án lớn. Trong đó, sửa đổi Luật Thủ đô được xác định là nhiệm vụ có tính nền tảng, nhằm hoàn thiện thể chế đặc thù, vượt trội, ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững.

Giải quyết bài toán nhà ở

Ông Luyện Văn Phương, Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội chia sẻ: Luật Thủ đô sửa đổi lần này đã trao cơ hội cho Hà Nội được chủ động xây dựng các chính sách riêng để đáp ứng tốc độ phát triển nhanh chóng.

Theo ông Phương, thực trạng đô thị và nhà ở tại Hà Nội hiện nay đối mặt với nhiều bất cập lớn như cải tạo chung cư cũ - tiến độ triển khai rất chậm, nhà ở xã hội, nguồn cung cực kỳ hạn chế trong khi nhu cầu của người dân rất cao. Trong khi đó, nhà ở thương mại, giá thị trường đã vượt quá khả năng chi trả của đại đa số người dân. Còn nhà ở tái định cư thì bộc lộ nhiều yếu kém về chất lượng, không đáp ứng được yêu cầu tái thiết đô thị hiện đại.

Theo ông Phương, nguyên nhân chính nằm ở sự bất cập của các chính sách hiện hành. Để thay đổi một bộ luật thường mất rất nhiều thời gian, khiến việc điều chỉnh không kịp với tốc độ phát triển đô thị. Do đó, việc trao quyền chủ động cho Hà Nội là vô cùng quan trọng. Lãnh đạo Sở Xây dựng cho hay trong Luật Thủ đô lần này, có nhiều chính sách đột phá cho lĩnh vực nhà ở. Trong đó, phát triển đô thị đa mục tiêu, là nội dung đột phá cho phép chuyển đổi linh hoạt chức năng giữa nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và nhà ở tái định cư.

Ông Luyện Văn Phương - Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội

"Thay vì chỉ dùng ngân sách đầu tư công cho tái định cư, chúng ta sẽ sử dụng mô hình đa mục tiêu để tối ưu nguồn lực. Hay về tháo gỡ điểm nghẽN quy hoạch, hiện nay, các dự án thường bị đình trệ do phải đợi quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết.

Theo Nghị quyết của Quốc hội, Hà Nội được trao quyền nghiên cứu và phê duyệt quy hoạch chi tiết trước, sau đó mới cập nhật vào quy hoạch phân khu khi điều chỉnh, giúp rút ngắn thời gian triển khai dự án đáng kể" - ông nêu.

Theo ông, Hà Nội phấn đấu đạt 120.000 căn hộ trong giai đoạn 2026-2030 (cao hơn mục tiêu 100.000 căn của Chính phủ giao).

"Nếu các cơ chế chính sách được tháo gỡ, con số này hoàn toàn có thể vượt mức mong đợi. Cùng với đó là phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp, việc này, Chính phủ đang xây dựng chương trình nhà ở với lợi nhuận định mức để kiểm soát giá, giúp người dân dễ tiếp cận hơn", Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội nhận định.

Hay với cải tạo chung cư cũ, ông Phương nhấn mạnh Hà Nội hiện có khoảng 2.160 chung cư cũ. Mục tiêu đến năm 2035 là cải tạo toàn bộ hệ thống này. Điều này chỉ khả thi nếu có các cơ chế đặc thù từ Luật Thủ đô để xử lý các điểm nghẽn phát sinh trong thực tiễn.

Tại tọa đàm, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội bày tỏ mong muốn Luật Thủ đô sửa đổi sớm được ban hành để tạo tiền đề cho những thay đổi thực chất này.

Giá nhà tăng 40%: Nhà ở giá phù hợp có cứu được giấc mơ an cư?

VOV.VN - Giá nhà tăng 40% khiến giấc mơ an cư ngày càng xa tầm tay. Dự thảo Nghị quyết về thí điểm phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp được kỳ vọng sẽ “hạ nhiệt” thị trường, nhưng cũng đặt ra nhiều tranh luận về tính công bằng và nguy cơ trục lợi chính sách.

Ngọc Hoà/VOV.VN
Tag: Luật Thủ đô sửa đổi Tái thiết đô thị Hà Nội Cơ chế đặc thù Hà Nội Nhà ở xã hội Hà Nội Cải tạo chung cư cũ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Bất động sản Việt Nam dẫn đầu đà phục hồi nhờ nội lực của nền kinh tế
Bất động sản Việt Nam dẫn đầu đà phục hồi nhờ nội lực của nền kinh tế

Bất động sản Việt Nam dẫn đầu đà phục hồi nhờ nội lực của nền kinh tế

VOV.VN - Trong bối cảnh thị trường bất động sản Đông Nam Á ghi nhận sự khởi sắc mạnh mẽ với tổng giá trị giao dịch đạt 21,8 tỷ USD vào năm 2025, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng nhờ tốc độ tăng trưởng kinh tế vượt trội và sự chuyển dịch dòng vốn thông minh vào các phân khúc mới như hạ tầng số và công nghiệp.

Khu Đông Hà Nội: Bất động sản cộng hưởng quy hoạch chiến lược và tiêu chuẩn
Khu Đông Hà Nội: Bất động sản cộng hưởng quy hoạch chiến lược và tiêu chuẩn

Khu Đông Hà Nội: Bất động sản cộng hưởng quy hoạch chiến lược và tiêu chuẩn

VOV.VN - Khi Hà Nội bước vào giai đoạn tái cấu trúc không gian phát triển theo mô hình đa trung tâm, khu Đông nổi lên như một cực tăng trưởng quan trọng. Sự chuyển dịch về phía Đông cũng phản ánh thay đổi căn bản trong tư duy lựa chọn không gian sống của thế hệ cư dân mới - những người đặt tiêu chuẩn sống, trải nghiệm.

Từ tháng 3/2026, bất động sản có “căn cước số”: Thị trường sẽ thay đổi ra sao?
Từ tháng 3/2026, bất động sản có “căn cước số”: Thị trường sẽ thay đổi ra sao?

Từ tháng 3/2026, bất động sản có “căn cước số”: Thị trường sẽ thay đổi ra sao?

VOV.VN - Từ tháng 3/2026, mỗi bất động sản sẽ được cấp một mã định danh điện tử riêng, gắn với hệ thống cơ sở dữ liệu thống nhất. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong quá trình chuẩn hóa dữ liệu, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản lý đối với thị trường bất động sản.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI