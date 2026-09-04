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Cải chính

Trình Trung ương Đề án cải cách tiền lương vào tháng 3/2027

Thứ Sáu, 18:26, 04/09/2026
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VOV.VN - Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội dự kiến được hoàn thiện, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư vào tháng 2/2027 và trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV xem xét tại Hội nghị lần thứ 5 vào tháng 3/2027.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công, vừa ký Quyết định số 124/QĐ-BCĐCCTLBHXH ban hành Kế hoạch nghiên cứu, xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội, dự kiến trình Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV vào tháng 3/2027.

Theo Kế hoạch, Ban Chỉ đạo Trung ương phân công các bộ, ngành, cơ quan thành viên thực hiện ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm, gồm nghiên cứu, xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội; tổng hợp, hoàn thiện Đề án, xây dựng dự thảo Nghị quyết; đồng thời triển khai thực hiện Đề án sau khi được trình Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

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Nghiên cứu, xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền Iương và bảo hiểm xã hội

Đối với việc nghiên cứu, xây dựng Đề án, Bộ Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan đánh giá toàn diện việc thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW và Nghị quyết số 28-NQ/TW của Trung ương về cải cách chính sách tiền lương và cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Dự thảo nội dung Đề án phải được hoàn thành trong tháng 8-9/2026. Các bộ, ngành, cơ quan liên quan có trách nhiệm tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội từ khi ban hành các nghị quyết năm 2018 đến nay; làm rõ những bất cập, phân tích nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị các giải pháp phù hợp với đặc thù từng ngành, lĩnh vực.

Về chính sách tiền lương, nội dung tổng kết tập trung vào mức lương tối thiểu, mức lương cơ sở, bảng lương, các chế độ phụ cấp và cơ chế tiền lương đối với các đối tượng thuộc ngành quản lý.

Về chính sách bảo hiểm xã hội, các cơ quan tập trung đánh giá tình hình thực hiện chính sách từ khi có Nghị quyết số 28-NQ/TW đến nay, chỉ rõ những bất cập, nguyên nhân và đề xuất giải pháp.

Bộ Tài chính được giao nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tạo nguồn để thực hiện cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội. Trong khi đó, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, từ đó đề xuất các giải pháp cải cách phù hợp với Việt Nam.

Theo lộ trình, từ tháng 8 đến tháng 10/2026, Bộ Nội vụ cùng các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện dự thảo Đề án. Tháng 1/2027 hoàn thiện dự thảo Nghị quyết; tháng 2/2027 trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đến tháng 3/2027, Đề án sẽ được trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV xem xét tại Hội nghị lần thứ 5.

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Cải cách tiền lương trong áp lực tự động hóa

VOV.VN - Cải cách tiền lương tiếp tục là vấn đề được đặt lên bàn nghị sự của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trong bối cảnh nhiều người lao động vẫn gặp khó khăn trong việc tích lũy, tạo lập nhà ở và ứng phó những chi phí phát sinh của cuộc sống.

Diệp Thảo/VOV.VN
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