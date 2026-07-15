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Hội đồng Tiền lương quốc gia tiếp tục đàm phán mức tăng lương tối thiểu vùng

Thứ Tư, 14:19, 15/07/2026
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VOV.VN - Dự kiến sáng mai (16/7), Hội đồng Tiền lương quốc gia tiếp tục họp phiên thứ 2, đàm phán mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2027.

Thông tin trước thềm cuộc họp, đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, đơn vị này tiếp tục giữ nguyên các phương án như đề xuất tại phiên họp đầu tiên của Hội đồng Tiền lương quốc gia.

Cụ thể, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất 2 phương án tăng lương tối thiểu vùng. Phương án 1 tăng bình quân 9,8%, tương đương 360.000-520.000 đồng/người/tháng. Còn phương án 2 tăng bình quân 8,5%, tương đương 315.000-450.000 đồng/người/tháng. Đồng thời, mức lương tối thiểu theo giờ được đề xuất xác định trên cơ sở quy đổi từ lương tối thiểu tháng, có áp dụng hệ số điều chỉnh. Thời điểm áp dụng mức lương tối thiểu mới từ ngày 1/1/2027.

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Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, xây dựng 2 phương án trên là dựa vào chỉ số tăng trưởng GDP, chỉ số giá tiêu dùng (CPI), năng suất lao động và các yếu tố tác động đến doanh nghiệp...

Bên cạnh đó, theo khảo sát gần 2.000 người lao động tại 196 doanh nghiệp ở 7 tỉnh, thành phố, hơn 40% doanh nghiệp vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng và 24% doanh nghiệp nói sẽ mở rộng sản xuất. Số còn lại ở tình trạng cố gắng để duy trì hoạt động sản xuất...

Kết quả khảo sát không chỉ phản ánh những khó khăn về thu nhập mà còn cho thấy chất lượng sống của một bộ phận lớn người lao động đang chịu nhiều áp lực. Khi phần lớn thu nhập chỉ đủ đáp ứng các nhu cầu thiết yếu và khả năng tích lũy gần như không có, người lao động rất dễ rơi vào tình trạng bấp bênh trước những biến động về việc làm, sức khỏe hoặc chi phí sinh hoạt.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kỳ vọng, việc điều chỉnh lương tối thiểu được kỳ vọng sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách giữa thu nhập và mức sống tối thiểu, tạo dư địa để người lao động cải thiện chất lượng cuộc sống.

Trước đó, tại phiên họp thứ nhất, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Hoàng Quang Phòng cho biết, cơ quan này đồng thuận với nhận định cần thiết phải điều chỉnh tiền lương tối thiểu, với tỷ lệ tăng phù hợp.

Tuy nhiên, ông Phòng cho rằng, tăng lương từ 1/1/2027 sẽ hơi gấp, không đủ thời gian thích ứng cho cộng đồng doanh nghiệp. Do vậy, đại diện phía người sử dụng lao động đưa ra mong muốn thời điểm điều chỉnh sẽ là 1/7/2027.

Đại diện VCCI cho rằng, hiện tại nhiều doanh nghiệp khó khăn do các yếu tố chủ quan và khách quan. Vì vậy, nếu mức tăng cao quá sẽ khiến các chi phí của doanh nghiệp bị đội lên. Do đó, việc điều chỉnh như thế nào phải cân bằng lợi ích.

Hiện tại, mức lương tối thiểu vùng I là 5,31 triệu đồng/tháng; Vùng II là 4,73 triệu đồng/tháng; Vùng III là 4,14 triệu đồng/tháng; Vùng IV là 3,7 triệu đồng/tháng. Mức lương này tăng 250.000-350.000 đồng/tháng (tương đương tăng 7,2%) so với năm 2025.

Nguyễn Trang/VOV.VN
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