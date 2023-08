Trồng bưởi da xanh, nông dân Hòa Vang có thu nhập cao

Vườn bưởi da xanh tỉnh Bến Tre thoát hạn mặn, cho năng suất cao

VOV.VN - Đến thời điểm này, vườn bưởi da xanh ở tỉnh Bến Tre an toàn, không bị thiệt hại do hạn mặn. Do chuyên cần chăm sóc, đảm bảo đủ nước ngọt nên vườn cây tốt tươi, cho năng suất cao, giúp nhà vườn có lãi khá.