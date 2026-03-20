Trung tâm Tài chính quốc tế Đà Nẵng cấp chứng nhận thành viên cho nhà đầu tư

Sau 2 tháng hoạt động, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng đã nhận được 85 thư bày tỏ quan tâm từ các tổ chức và nhà đầu tư đăng ký trở thành thành viên. Cơ quan điều hành đang tiếp tục hỗ trợ các định chế tài chính và tổ chức quốc tế tìm hiểu về môi trường đầu tư, thủ tục đăng ký thành viên cũng như cấp phép hoạt động.

Đến nay, 12 nhà đầu tư đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký thành viên, 11 nhà đầu tư được trao giấy chấp thuận quan tâm và 9 nhà đầu tư khác đang hoàn thiện hồ sơ đăng ký. Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng đang tiếp tục hỗ trợ các định chế tài chính và tổ chức quốc tế tìm hiểu về môi trường đầu tư, thủ tục đăng ký thành viên cũng như cấp phép hoạt động.

Thành phố Đà Nẵng tạo điều kiện tốt nhất cho Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng hoạt động

Ngoài ra, lãnh đạo thành phố đã trao đổi với 3 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc lựa chọn một số dự án trọng điểm. Từ đó, kết nối và giới thiệu với các nhà đầu tư quốc tế nhằm huy động nguồn vốn đầu tư, góp phần truyền dẫn dòng vốn vào nền kinh tế.

Theo ông Đặng Đình Đức, Phó Chủ tịch Thường trực Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng, thành phố đang triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để đạt các mục tiêu đề ra. Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng đang phối hợp với các bộ, ngành xây dựng hệ sinh thái tài chính hiện đại, thúc đẩy thiết lập ít nhất 2 đến 3 sàn giao dịch chuyên biệt, bao gồm sàn giao dịch tài sản số và token hóa tài sản trong khuôn khổ sandbox nhằm tạo ra thị trường để huy động vốn cho các dự án hạ tầng lớn của Đà Nẵng, miền Trung và cả nước.

Ông Đặng Đình Đức cho biết thêm, Đà Nẵng chú trọng phát triển nguồn nhân lực và mở rộng hợp tác quốc tế để trở thành một trung tâm tài chính hiện đại.