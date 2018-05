Từ 1/5, giá gas bất ngờ tăng 10.000 đồng/bình

Cụ thể, giá gas của Công ty Gas Pacific Petro tăng 9.000 đồng/bình 12 kg, giá bán lẻ tối đa đến người tiêu dùng là 334.000 đồng/bình.

Giá gas bất ngờ tăng 10.000 đồng/bình từ tháng 5/2018. (Ảnh minh họa: KT).

Giá gas của PetroVietNam tăng 10.000 đồng/bình 12 kg, giá bán lẻ tối đa đến người tiêu dùng 327.000 đồng/bình 12 kg.

Giá gas của Công ty dầu khí là 356.000 đồng/bình 12 kg và của Petrolimex là 334.000 đồng/bình 12 kg.

Theo các công ty, nguyên nhân là do giá gas thế giới trong tháng 5 tăng 30 USD/tấn so với tháng 4./. Giá gas giảm 13.000 đồng/bình từ hôm nay VOV.VN - Kể từ ngày 1/3, giá gas giảm 13.000 đồng/bình 12kg. Giá gas giảm do giá gas thế giới tiếp tục giảm mạnh. Giá gas lại tăng Sau khi giá gas đứng yên trong tháng 11, giá gas tháng 12 tăng nhẹ lên 1.000 đồng/bình 12 kg. Đây là lần thứ sáu trong năm 2017 giá gas tăng.