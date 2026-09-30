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Từ mô hình cũ đến động lực tăng trưởng mới dựa trên KHCN và đổi mới sáng tạo

Thứ Tư, 18:57, 30/09/2026
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VOV.VN - Một trong những yêu cầu cốt lõi là chuyển mạnh sang mô hình phát triển dựa nhiều hơn vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, năng suất và hiệu quả sử dụng nguồn lực; đồng thời đổi mới phương thức quản trị, khơi thông các nguồn lực cho phát triển.

PV/VOV1
Tag: VOV tăng trưởng đổi mới sáng tạo chuyển đổi số mô hình tăng trưởng
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