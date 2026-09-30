Từ mô hình cũ đến động lực tăng trưởng mới dựa trên KHCN và đổi mới sáng tạo

Đổi mới mô hình phát triển-kiến tạo động lực tăng trưởng mới

VOV.VN - Sau 40 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu quan trọng nhưng mô hình tăng trưởng vẫn bộc lộ những giới hạn. Trong mục tiêu tăng trưởng hai con số và trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam cần tạo động lực mới và nâng hiệu quả sử dụng các nguồn lực hiện có.