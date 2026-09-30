Từ mô hình cũ đến động lực tăng trưởng mới dựa trên KHCN và đổi mới sáng tạo

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VOV.VN - Dự thảo Nghị định thay thế các Nghị định của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu với nhiều quy định rất mới, đã được Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị trực tiếp lấy ý kiến rộng rãi từ các hiệp hội, doanh nghiệp sáng 30/9.
VOV.VN - Dự thảo Nghị định thay thế các Nghị định của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu với nhiều quy định rất mới, đã được Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị trực tiếp lấy ý kiến rộng rãi từ các hiệp hội, doanh nghiệp sáng 30/9.
VOV.VN - Nhiều dự án trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vướng mắc bị đóng băng, tắc nghẽn kéo dài nay được tái khởi động đã củng cố niềm tin, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và tạo động lực quan trọng để thành phố hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong dài hạn.
VOV.VN - Nhiều dự án trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vướng mắc bị đóng băng, tắc nghẽn kéo dài nay được tái khởi động đã củng cố niềm tin, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và tạo động lực quan trọng để thành phố hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong dài hạn.
VOV.VN - Sau 40 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu quan trọng nhưng mô hình tăng trưởng vẫn bộc lộ những giới hạn. Trong mục tiêu tăng trưởng hai con số và trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam cần tạo động lực mới và nâng hiệu quả sử dụng các nguồn lực hiện có.
VOV.VN - Sau 40 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu quan trọng nhưng mô hình tăng trưởng vẫn bộc lộ những giới hạn. Trong mục tiêu tăng trưởng hai con số và trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam cần tạo động lực mới và nâng hiệu quả sử dụng các nguồn lực hiện có.