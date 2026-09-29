Đổi mới mô hình phát triển-kiến tạo động lực tăng trưởng mới

VOV.VN - Sau 40 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu quan trọng nhưng mô hình tăng trưởng vẫn bộc lộ những giới hạn. Trong mục tiêu tăng trưởng hai con số và trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam cần tạo động lực mới và nâng hiệu quả sử dụng các nguồn lực hiện có.
VOV.VN - Với dư địa tài khóa còn đáng kể, đầu tư công cùng các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí được kỳ vọng tiếp tục tạo “vốn mồi” cho tăng trưởng cuối năm. Tuy nhiên, hiệu quả không chỉ nằm ở quy mô nguồn lực mà còn ở việc phân bổ đúng trọng tâm, đồng thời kiểm soát áp lực lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.
VOV.VN - Sau 40 năm Đổi mới, Việt Nam đứng trước yêu cầu chuyển sang mô hình phát triển dựa trên năng suất, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và nội lực doanh nghiệp để tạo động lực tăng trưởng mới, hướng tới mục tiêu trở thành nước thu nhập cao.
VOV.VN - Nghị quyết số 19-NQ/TW đặt mục tiêu đổi mới toàn diện mô hình phát triển, tạo nền tảng để Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, với các đột phá về thể chế, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực.
VOV.VN - Việt Nam không chỉ cần tăng trưởng nhanh hơn mà phải đổi mới mô hình phát triển. Nghị quyết 19-NQ/TW đặt mục tiêu đổi mới toàn diện, hướng tới Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.