Từ quả táo mèo đến Robot, công nghệ hiện diện ở Ngày hội chuyển đổi số Sơn La

Tại gian hàng "Sáng tạo từ bản địa, đổi mới để nâng tầm" của xã Mường La, 4 nhóm sản phẩm tiêu biểu gồm táo mèo, chuối tây, thịt bò sấy khô và gạo nếp tan bản Ít được giới thiệu tới người dân, du khách. Điểm chung là các sản phẩm đều được ứng dụng chuyển đổi số, từ truy xuất nguồn gốc, gắn mã QR đến quảng bá trên các nền tảng số.

Tại Quảng trường Tây Bắc, tỉnh Sơn La đã diễn ra Ngày hội Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số năm 2026.

Nhờ đó, sản phẩm không chỉ được nâng cao chất lượng, mà thông tin về nguồn gốc, quy trình sản xuất trở nên minh bạch hơn, tăng khả năng nhận diện và mở rộng kết nối giữa người sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp với người tiêu dùng.

Chị Đỗ Diệu Thúy, gian hàng xã Mường La chia sẻ: “Dưới sự quan tâm định hướng của cấp ủy chính quyền địa phương, công tác chuyển đổi số, rồi đổi mới sáng tạo được người dân không chỉ chú trọng vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn chú trọng vào việc truy xuất thông tin, truy xuất nguồn gốc, quảng bá trên các kênh, các nền tảng tiêu thụ. Nhờ đó mà chất lượng sản phẩm, giá trị sản phẩm không thể không những vì thế được nâng lên mà còn gia tăng được sự nhận diện cũng như minh bạch được thông tin, góp phần kết nối hiệu quả hơn giữa hợp tác xã, người dân với doanh nghiệp và thị trường”.

Gần 40 gian hàng với hàng nghìn sản phẩm công nghệ, sản phẩm khoa học - kỹ thuật và nông sản đặc trưng được trưng bày tại Ngày hội.

Cách công nghệ được đưa vào những sản phẩm gần gũi với đời sống cũng xuất hiện tại khu trưng bày của Trường THPT Chuyên Sơn La. Nổi bật là robot vận chuyển hàng hóa do chính thầy cô và học sinh nhà trường nghiên cứu, sáng tạo, hướng tới hỗ trợ vận chuyển nông sản, giảm sức lao động cho người dân.

Em Vũ Nguyễn Duy Tùng, học sinh lớp 10 Toán 1 nói: “BKhi được tham gia một ngày hội lớn như Ngày hội đổi mới sáng tạo và công nghệ số hôm nay, em cảm thấy rất vui và phấn khởi bởi mình được tiếp cận với nhiều công nghệ hiện đại và chưa từng biết từ trước, cùng với đó là học tập thêm được nhiều điều mới như kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình và kỹ năng lập trình robot”.

Từ ý tưởng đến sản phẩm, robot vận chuyển hàng hóa nông sản của tập thể thầy cô và học sinh trường THPT Chuyên Sơn La được trưng bày, thử nghiệm.

Theo ông Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, toàn tỉnh hiện có 10 tổ chức khoa học và công nghệ, 12 doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được thúc đẩy thông qua các cuộc thi, hoạt động tư vấn, kết nối và hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã. Riêng trong năm nay, tỉnh triển khai 40 nhiệm vụ khoa học và công nghệ, trong đó có 1 nhiệm vụ cấp quốc gia; tập trung vào nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, phát triển tài sản trí tuệ, ứng dụng công nghệ vào sản xuất và đời sống.

Các mặt hàng nông sản số hóa được giới thiệu đến người tiêu dùng.

Từ những sản phẩm cụ thể tại Ngày hội có thể thấy, đổi mới sáng tạo ở Sơn La đang được bắt đầu từ chính những sản phẩm của địa phương.

“Tỉnh mong muốn sau Ngày hội hôm nay sẽ chuyển mạnh từ trình diễn công nghệ sang giải quyết những bài toán thực tế của địa phương. Sơn La cần những giải pháp công nghệ có thể đi vào vườn cây, hợp tác xã, trường học, bệnh viện, cơ quan nhà nước và từng thôn bản. Tỉnh Sơn La kỳ vọng nơi đây trong tương lai không chỉ là nơi trưng bày công nghệ mà phải trở thành nơi công nghệ được thử nghiệm, ý tưởng được ươm tạo, doanh nghiệp được kết nối và những sản phẩm mới được hình thành”, ông Đặng Ngọc Hậu cho biết thêm.

UBND tỉnh Sơn La ra mắt mạng lưới chuyên gia, cố vấn đổi mới sáng tạo tỉnh; kết nối đội ngũ chuyên gia với các cơ quan, doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể đổi mới sáng tạo.

Từ những sản phẩm nông sản được gắn mã QR, đến những mô hình robot do học sinh sáng tạo, Ngày hội đã tạo nên không khí sôi nổi, mở ra không gian để sáng tạo gặp thực tiễn, để chuyển đổi số đi vào những điều gần gũi nhất của đời sống. Đó cũng là cách Sơn La hiện thực hóa thông điệp: “Sáng tạo từ bản địa, đổi mới để nâng tầm, chuyển đổi số để phát triển”.