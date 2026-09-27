Sơn La quy tập 2 hài cốt liệt sĩ từ thông tin nhân chứng

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, ngày 27/9, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Sơn La tổ chức khai quật, cất bốc 02 hài cốt liệt sĩ tại bản Cang Kiểng, xã Chiềng Khoong.

Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Sơn La thực hiện nghi thức phủ Quốc kỳ lên hài cốt của các anh hùng liệt sĩ được tìm thấy ở bản Cang Kiểng, xã Chiềng Khoong

Trước đó, từ thông tin do ông Lường Văn Tụi và ông Hà Văn Pâng, cùng trú tại bản Cang Kiểng, xã Chiềng Khoong cung cấp, lực lượng chức năng xác định khu vực vườn của gia đình anh Đèo Văn Thiêm là nơi an táng 2 liệt sĩ. Từ nguồn tin của nhân chứng, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Sơn La đã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Chiềng Khoong huy động 30 cán bộ, chiến sĩ dân quân tổ chức khoanh vùng, đào tìm tại các vị trí được xác định là có mộ liệt sĩ.

Quá trình tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do thời gian chôn cất đã lâu, địa hình, cảnh quan và hiện trạng khu vực có nhiều thay đổi. Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, lực lượng chức năng đã tiến hành khai quật, quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ, trong đó thu nhận được xương sọ, xương ống chân, tay, răng và di vật liên quan là mảnh đạn.

Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Sơn La đã lập biên bản hiện trạng, thu thập mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN, làm cơ sở xác định danh tính các liệt sĩ; đồng thời tổ chức bàn giao hài cốt liệt sĩ cho UBND xã Sông Mã để tổ chức lễ truy điệu và an táng theo quy định.