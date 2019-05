Tuần lễ Xoài và nông sản Sơn La đạt doanh thu gần 4 tỷ đồng

Kết thúc Tuần lễ Xoài và Nông sản an toàn tại Hà Nội, các doanh nghiệp, hợp tác xã của tỉnh Sơn La đã tiêu thụ 23 tấn hàng hóa nông sản các loại, với tổng doanh thu đạt gần 4 tỷ đồng.

Tuần lễ Xoài và nông sản Sơn La, doanh thu đạt gần 4 tỷ đồng.

Tuần lễ Xoài và Nông sản an toàn tỉnh Sơn La do UBND tỉnh Sơn La phối hợp với Tập đoàn Central Group Việt Nam tổ chức tại Siêu thị Big C, Thăng Long, Hà Nội từ ngày 17-21/5. Sự kiện này thu hút sự tham gia của 20 doanh nghiệp, Hợp tác xã, với khoảng 30 gian hàng trưng bày các nhóm sản phẩm quả tươi, nhóm rau củ quả và nhóm thực phẩm đã qua chế biến. Trong đó nổi bật là các sản phẩm xoài Sơn La giới thiệu tới người tiêu dùng Thủ đô và các tỉnh miền Bắc.

Hoạt động này góp phần giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông sản an toàn của tỉnh Sơn La đến với người tiêu dùng trên toàn quốc; kích cầu tiêu dùng, góp phần tạo thị trường tiêu thụ ổn định cho nông sản an toàn của tỉnh Sơn La, giúp bà con nông dân có thu nhập kinh tế, ổn định đời sống./.

