  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Tuyến đường sắt gần 48 km Thủ Thiêm - Long Thành chuẩn bị khởi công

Thứ Năm, 21:50, 14/05/2026
VOV.VN - Các sở, ngành và đơn vị liên quan được yêu cầu khẩn trương hoàn tất các thủ tục, bảo đảm điều kiện để khởi công Dự án tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành trước ngày 2/7 nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm TP chính thức vinh dự mang tên Bác; tăng kết nối giữa TP.HCM với sân bay Long Thành và sân bay Tân Sơn Nhất.

Nội dung được Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường kết luận sau khi kiểm tra thực địa dự án.

Theo ông Bùi Xuân Cường, thời gian qua, các sở, ngành và đơn vị liên quan đã tích cực, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao, tổ chức khởi công tuyến đường sắt đô thị số 2 (đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm) vào ngày 29/4, cơ bản đáp ứng tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Để tăng kết nối giữa Cảng hàng không quốc tế Long Thành với trung tâm TP.HCM và Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu các đơn vị khẩn trương lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, bao gồm thiết kế tổng thể FEED (thiết kế kỹ thuật tổng thể ban đầu), nhằm sớm khởi công dự án trước ngày 2/7.

Bình đồ tuyến metro kết nối hai sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành 

Trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, TP đề nghị Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh lưu ý, trên cơ sở số liệu dự báo hành khách cùng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, tổ chức phân kỳ đầu tư các nhà ga, bảo đảm tối ưu hóa hiệu suất vận hành và thời gian di chuyển; tăng khả năng tiếp cận và kết nối giao thông công cộng; tiết kiệm tối đa chi phí đầu tư, phát huy hiệu quả dự án.

Các đơn vị nghiên cứu, lập quy hoạch khu vực TOD quanh các ga Thủ Thiêm, Bình Trưng, depot Long Trường... cùng phương án tuyến, vị trí công trình trên tuyến nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất và công trình công cộng, góp phần giảm ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường và tăng nguồn thu ngân sách.

Dự án phải tính đến khả năng kết nối với tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên kéo dài đến Trung tâm hành chính TP Đồng Nai và sân bay Long Thành

Các đơn vị liên quan lấy ý kiến UBND TP Đồng Nai để thống nhất phương án tuyến; số lượng, vị trí nhà ga; các tuyến giao thông kết nối nhà ga; giải pháp tích hợp metro với các phương thức giao thông công cộng khác; hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho dự án. Dự án phải tính đến khả năng kết nối với tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên kéo dài đến Trung tâm hành chính TP Đồng Nai và sân bay Long Thành.

Đồng thời, phương án công nghệ, danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn; lựa chọn đầu máy toa xe, hệ thống thu phí tự động, giám sát điều khiển tích hợp (SCADA), thông tin tín hiệu... cần bảo đảm đồng bộ với hai đoạn tuyến Metro số 2 gồm Bến Thành - Tham Lương và Bến Thành - Thủ Thiêm.

Dự án tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành có chiều dài khoảng 47,7 km, trong đó đi qua địa bàn TP.HCM khoảng 11,5 km và TP Đồng Nai khoảng 36,2 km. Dự án dự kiến bố trí khoảng 19 ga, gồm 2 ga ngầm và 17 ga trên cao.

 

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
Thống nhất giao Đồng Nai làm dự án metro kết nối TP.HCM với sân bay Long Thành
Thống nhất giao Đồng Nai làm dự án metro kết nối TP.HCM với sân bay Long Thành

VOV.VN - UBND TP.HCM kiến nghị HĐND TP thống nhất giao UBND tỉnh Đồng Nai làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên đến Trung tâm Hành chính tỉnh Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo phương thức PPP, bảo đảm điều kiện pháp lý và tính thống nhất trong tổ chức.

TP.HCM tăng tốc phát triển metro, hướng tới 187km đường sắt đô thị vào năm 2030

VOV.VN - Sau gần 20 năm mới hoàn thành Metro số 1, TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc phát triển đường sắt đô thị với hàng loạt tuyến metro đồng loạt khởi công, chuẩn bị đầu tư. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành mạng lưới 187km metro, tạo đột phá cho giao thông công cộng và liên kết vùng.

TP.HCM tăng tốc phát triển metro, thay đổi thói quen đi lại của người dân

VOV.VN - Giao thông công cộng tại TP.HCM mới đáp ứng được 2% nhu cầu di chuyển của người dân. Việc triển khai đồng bộ giải pháp “kéo - đẩy”, trong đó nâng chất dịch vụ, phát triển metro và thay đổi thói quen người dân là yếu tố then chốt.

