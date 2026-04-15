中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

TP.HCM tăng tốc phát triển metro, thay đổi thói quen đi lại của người dân

Thứ Tư, 17:08, 15/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giao thông công cộng tại TP.HCM mới đáp ứng được 2% nhu cầu di chuyển của người dân. Việc triển khai đồng bộ giải pháp “kéo - đẩy”, trong đó nâng chất dịch vụ, phát triển metro và thay đổi thói quen người dân là yếu tố then chốt.


Tại hội thảo trực tuyến “Bài toán kéo - đẩy giao thông công cộng TP.HCM” do Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn tổ chức ngày 15/4, TS. Huỳnh Thế Du, thành viên Viện Sáng kiến Việt Nam cho biết, tỷ lệ đất dành cho giao thông của TP.HCM đang rất thấp, chưa tới 10%.

Với giao thông công cộng, sau khi đạt đỉnh vào năm 2010 với đầu phương tiện lên đến 3.000 xe, phục vụ 360 triệu lượt (chiếm tỷ phần 5,4%) thì đến nay, sản lượng vận chuyển chỉ chiếm chưa tới 2% nhu cầu đi lại.

Phân tích thêm, ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM cho biết, TP.HCM là đô thị xe máy với tỷ lệ khoảng 800 xe máy/1.000 dân. Việc phụ thuộc quá lớn vào phương tiện cá nhân gây ra ùn tắc, lãng phí thời gian, chi phí logistics; đồng thời kéo theo hệ lụy về môi trường và sức khỏe cộng đồng.

TP.HCM là đô thị xe máy với tỷ lệ 800 xe/1.000 người

Từ đó, các chuyên gia đánh giá, để có thể giải quyết bài toán giao thông tại TP.HCM, cần thực hiện đồng bộ hai nhóm “kéo” và “đẩy”. Trong đó, “kéo” là nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng sức hấp dẫn của giao thông công cộng; còn “đẩy” là các biện pháp hạn chế phương tiện cá nhân.

Việc TP.HCM đang xây dựng chính sách miễn vé xe buýt được xem là rất cần thiết, kịp thời, là cú hích ban đầu quan trọng để có thể thu hút người dân tham gia giao thông công cộng. 

Tuy nhiên, về lâu dài, TP cần các giải pháp kinh tế thay vì biện pháp hành chính. Đồng thời, phải cải thiện hệ sinh thái xung quanh giao thông công cộng như vỉa hè, điểm trung chuyển, đặc biệt là “chặng cuối” để tăng tính tiện lợi. Ngoài ra cũng cần mở rộng mạng lưới xe buýt, chuyển dần sang xe buýt điện và ứng dụng công nghệ để cung cấp thông tin hành trình theo thời gian thực.

Việc miễn phí vé xe buýt được xem là cú hích ban đầu để thu hút người dân sử dụng giao thông công cộng

Đặc biệt, việc phát triển mạng lưới metro được xem là chìa khóa quyết định. Theo ông Nguyễn Quốc Hiển, Phó Trưởng ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM, hiện tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đang phục vụ khoảng 60.000 người/ngày và ngày càng tăng lên. TP cũng đang gấp rút triển khai các tuyến metro mới, kết nối TP.HCM với khu vực Bình Dương, Cần Giờ, Long Thành…

Theo ông Hiển, thuận lợi là hiện nay đã có nhiều cơ chế để TP có thể đẩy nhanh tiến độ thực hiện với mục tiêu hoàn thành 187km đường sắt đô thị vào năm 2030 và 355km vào năm 2035.

Ông Nguyễn Quốc Hiển cũng cho biết, hiện ngành chức năng đang gấp rút điều chỉnh quy hoạch đường sắt đô thị TP.HCM mới sau sáp nhập với dự kiến hệ thống đường sắt đô thị lên đến hơn 900 km.

"Metro là động mạch, là rường cột của đô thị nên bộ khung này phải hết sức chuẩn chỉ. Metro tạo ra tiền đề, động lực phát triển của TP nên phải kết nối các hub lớn, các mạng lưới giao thông quốc gia, đường sắt quốc gia, cảng biển, đường sắt và các đô thị lớn", ông Hiển nói.

 

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
Tag: phát triển metro TP.HCM tỷ lệ giao thông công cộng TP.HCM giải pháp giao thông TP.HCM kéo đẩy giao thông công cộng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Luật đô thị đặc biệt: “Chìa khóa” mở không gian phát triển TP.HCM
Bí thư TP.HCM: Chi khoảng 7.000 tỷ để miễn phí xe buýt, khám sức khỏe toàn dân
Bí thư TP.HCM: Chi khoảng 7.000 tỷ để miễn phí xe buýt, khám sức khỏe toàn dân

VOV.VN - TP.HCM dự kiến chi khoảng 7.000 tỷ đồng để miễn phí xe buýt, đồng thời triển khai khám sức khỏe toàn dân trong năm 2026. Chủ trương này nhằm giảm kẹt xe, ô nhiễm và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe theo Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị.

TP.HCM xác định 3 trụ cột phát triển TOD gắn với metro
TP.HCM xác định 3 trụ cột phát triển TOD gắn với metro

VOV.VN - TP.HCM đứng trước cơ hội tái cấu trúc đô thị toàn diện khi metro vận hành, trong đó TOD (mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng) được xác định là “chìa khóa vàng”. Các chuyên gia nhấn mạnh 3 trụ cột chiến lược và yêu cầu hoàn thiện thể chế để thúc đẩy mô hình này.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp