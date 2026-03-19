Tuyên Quang phấn đấu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 10,17%

Thứ Năm, 16:53, 19/03/2026
VOV.VN - UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 13/3/2026 về thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2026.

Theo đó, Tuyên Quang xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nhằm phấn đấu đạt mức tăng trưởng GRDP hai con số, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển 2026 - 2030.

Theo Kế hoạch, tỉnh Tuyên Quang đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 10,17%, trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,58%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 14,87% (riêng công nghiệp tăng 15,68%); khu vực dịch vụ tăng 10,5%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 6,58%. Tốc độ tăng trưởng được cụ thể hóa theo từng quý, bảo đảm tiến độ tăng trưởng đồng đều, trong đó quý I tăng 9,51%, quý II tăng 10,14%, quý III tăng 10,64% và quý IV tăng 10,24%, hướng tới mục tiêu tăng trưởng cả năm theo kịch bản đề ra. 

Tuyên Quang phấn đấu sản xuất công nghiệp tăng 15,68% trong năm 2026

Để đạt mục tiêu trên, tỉnh Tuyên Quang yêu cầu các cấp, ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, xác định tăng trưởng kinh tế là nhiệm vụ chính trị trung tâm của năm; triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án, kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc, đồng thời huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực phát triển. Việc tổ chức thực hiện phải bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ kết quả, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả tăng trưởng của từng ngành, lĩnh vực, địa phương. 

Trong nhóm nhiệm vụ trọng tâm, Tuyên Quang tập trung triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là các công trình giao thông trọng điểm có tính kết nối vùng, đặc biệt là tuyến cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang và các tuyến kết nối liên vùng. Đồng thời, thúc đẩy phát triển các ngành kinh tế chủ lực theo hướng tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn; phát triển nông nghiệp bền vững gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ; phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. 

Ở khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, Tuyên Quang tiếp tục cơ cấu lại ngành theo hướng hiện đại, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn gắn với chế biến và tiêu thụ; phát triển các sản phẩm chủ lực, đặc sản theo chuỗi giá trị; mở rộng mô hình liên kết sản xuất - tiêu thụ, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được tăng cường; phát triển chăn nuôi tập trung, thủy sản hàng hóa và lâm nghiệp bền vững gắn với chế biến, xuất khẩu và tham gia thị trường tín chỉ các-bon rừng khi đủ điều kiện. 

Trong lĩnh vực công nghiệp - xây dựng, tỉnh tập trung hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất, đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp lớn, các dự án thủy điện với tổng công suất hơn 139 MW dự kiến hoàn thành trong năm 2026; phát triển đồng bộ hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư. Đồng thời, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt 100% kế hoạch; ưu tiên nguồn lực cho các công trình trọng điểm, nhất là dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các dự án hạ tầng có tính lan tỏa. 

Khu vực dịch vụ được định hướng phát triển theo hướng hiện đại, gắn với chuyển đổi số và thương mại điện tử; tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; phát triển logistics, giảm chi phí vận chuyển. Ngành du lịch phấn đấu đón trên 4,1 triệu lượt khách trong năm 2026, tập trung khai thác hiệu quả các khu, điểm du lịch trọng điểm, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường liên kết vùng và hợp tác quốc tế. 

Bên cạnh đó, Tuyên Quang tập trung chú trọng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; phát triển thị trường lao động; điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng hiệu quả; tăng cường quản lý thu ngân sách, chống thất thu, hiện đại hóa công tác thuế, hải quan. 

Để bảo đảm tổ chức thực hiện hiệu quả, UBND tỉnh Tuyên Quang yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết theo từng lĩnh vực; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn; định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện theo quý, năm. Cơ quan thống kê phối hợp cung cấp số liệu, phân tích đóng góp của từng ngành vào tăng trưởng GRDP, làm cơ sở điều hành; Sở Tài chính tỉnh chủ trì theo dõi, tổng hợp, tham mưu điều chỉnh kịch bản phù hợp với thực tiễn. 

 

CTV Thành Tuyên/VOV.VN
