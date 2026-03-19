Tuyên Quang công bố danh sách 62 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh

Thứ Năm, 08:47, 19/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ủy ban Bầu cử tỉnh Tuyên Quang vừa công bố 62 đại biểu trúng cử HĐND khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031. Với tỷ lệ cử tri đi bầu trên 99,9% đã khẳng định thành công của cuộc bầu cử tại tỉnh Tuyên Quang dân chủ, đúng luật.

Ngày 18/3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Nghị quyết số 81/NQ-UBBC về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách 62 người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XX nhiệm kỳ 2026–2031.

Theo kết quả được công bố, 62 đại biểu trúng cử là những đại biểu được lựa chọn từ 101 ứng cử viên tham gia ứng cử, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri trong toàn tỉnh (danh sách kèm theo).

Theo thông tin từ Ủy ban Bầu cử tỉnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn đã diễn ra thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, đúng quy định pháp luật và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Tổng số cử tri tại tỉnh là hơn 1,2 triệu cử tri, với 762 đơn vị bầu cử, gồm: 4 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội; 13 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh; 745 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã và 2.404 khu vực bỏ phiếu. Tỷ lệ cử tri đi bầu cử trên địa bàn tỉnh đạt 99,96%. Có 104/124 xã đạt 100% cử tri tham gia bầu cử. 

Người dân xã vùng III thôn Trung Sơn, xã Liên Hiệp, tỉnh Tuyên Quang hân hoan bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sáng 15/3/2026. 

Danh sách 62 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XX ghi nhận nhiều gương mặt tiêu biểu, có kinh nghiệm thực tiễn và chương trình hành động rõ ràng khi tiếp xúc cử tri. 

Nổi bật là ông Hầu A Lềnh, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang với định hướng phát triển toàn diện, chú trọng giảm nghèo bền vững, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân. Những cam kết về đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy tiềm năng địa phương đã nhận được sự đồng thuận cao từ cử tri.

Bên cạnh đó, danh sách đại biểu trúng cử còn ghi nhận sự đóng góp của nhiều cán bộ nữ và cán bộ trẻ đầy nhiệt huyết như bà Lê Thị Thanh Trà, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, bà Chu Thị Ngọc Diệp, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh,...

Đặc biệt, sự trúng cử của nữ đại biểu trẻ là bác sĩ, trực tiếp khám chữa bệnh tại tuyến cơ sở như bà Củng Thị Duy, người dân tộc Pu Péo, Bác sĩ phụ trách Trạm Y tế xã Yên Minh, tỉnh Tuyên Quang, mang lại niềm tin về tiếng nói sát thực tiễn; về những chế phẩm thuốc, chế độ thực sự cần thiết đối với người dân vùng cao; cũng như các chính sách đãi ngộ cho nhân viên y tế tuyến cơ sở, bài toán nhân lực ngành y tại địa bàn khó khăn, đặc biệt là đội ngũ y, bác sĩ có chuyên môn sâu. Đây được dự báo sẽ là những nội dung trọng tâm được quan tâm trong nhiệm kỳ này.

Sau khi công bố kết quả, HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XX sẽ sớm kiện toàn tổ chức, triển khai các nhiệm vụ theo quy định, đồng thời cụ thể hóa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào thực tiễn. Trong đó, trọng tâm là thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân và xây dựng tỉnh phát triển toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc.

Gia Lai công bố kết quả bầu cử

VOV.VN - Chiều 18/3, Hội đồng Bầu cử tỉnh Gia Lai công bố kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Kết quả cho thấy, cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh đã diễn ra thành công, đúng kế hoạch, với tỷ lệ cử tri tham gia cao.

Cam kết trước cử tri không thể là “lời nói gió bay"

Cam kết trước cử tri không thể là “lời nói gió bay"

VOV.VN - Trong mỗi mùa bầu cử, lời cam kết trước cử tri thường được đưa ra với nhiều kỳ vọng nhưng lại khó kiểm chứng trong thực tế. Vì vậy, yêu cầu minh bạch hóa, công khai tiến độ thực hiện và tăng cường trách nhiệm giải trình trở thành điều kiện cần thiết để bảo đảm quyền lực nhà nước thực sự thuộc về nhân dân.

Xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng

Xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng

VOV.VN - Chiều 18/3, Ban Nội chính Trung ương tổ chức họp thông báo kết quả cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Gia Lai công bố kết quả bầu cử

Gia Lai công bố kết quả bầu cử

VOV.VN - Chiều 18/3, Hội đồng Bầu cử tỉnh Gia Lai công bố kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Kết quả cho thấy, cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh đã diễn ra thành công, đúng kế hoạch, với tỷ lệ cử tri tham gia cao.

