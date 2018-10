Tỷ giá ngoại tệ ngày 24/10: Giá USD chững lại, Euro tăng mạnh

Chỉ số USD Index trên thị trường thế giới đo lường biến động đồng đô la Mỹ với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đang ở mức 95,71 điểm, thấp hơn mức 95,78 điểm cùng giờ sáng qua. Chỉ số giá USD hôm qua dao động trong biên độ từ 95,91 điểm đến 95,59 điểm.

Theo Bloomberg, hiện USD đứng ở mức: 1 euro đổi 1,1469 USD; 112,41 yen đổi 1 USD và 1,2982 USD đổi 1 bảng Anh; 1 USD đổi được 6,9380 Nhân dân tệ (CNY). Như vậy, so với cùng thời điểm hôm qua, sáng nay chỉ số USD so với nhiều đồng tiền chủ chốt khác có giảm nhẹ, tuy nhiên Euro lại tăng mạnh so với USD.

Tỷ giá trung tâm VND/USD hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 22.721 đồng/USD, tăng 2 đồng so với hôm qua. Với biên độ +/-3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 23.402 VND/USD và tỷ giá sàn là 22.040 VND/USD.

Ngân hàng Nhà nước niêm yết giá bán ra USD ở mức 23.351 đồng/USD, tăng 2 đồng so với cùng thời điểm hôm qua; giá mua vào vẫn duy trì 22.700 đồng/USD.

Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá giữa VND và CNY ở mức 1 CNY đổi 3.280,76 VND, ngang giá hôm qua.

PC_Article_Middle

Trên thị trường tự do, giá mua - bán USD hiện đang là 23.465- 23.475 đồng/USD, tăng 25 đồng mua vào, tăng 5 đồng bán ra.

Giá USD tại nhiều ngân hàng thương mại biến động nhẹ so với cùng thời điểm hôm qua. Trong đó, tại Vietcombank, giá USD đang là 23.300-23.390 VND/USD, không đổi; VietinBank niêm yết giá 23.300 - 23.390 VND/USD, giảm 1 đồng; BIDV niêm yết giá 23.300-23.390 VND/USD, không đổi./.

Tỷ giá ngoại tệ ngày 23/10: Giá USD tiếp tục leo thang VOV.VN - Sáng nay, tỷ giá trung tâm VND/USD tăng nhẹ, trong khi đó USD Index tiếp tục tăng mạnh. Tỷ giá ngoại tệ ngày 22/10: Giá USD đang tăng VOV.VN -Sáng nay, chỉ số USD trên thị trường thế giới đang tăng, giá USD tại ngân hàng thương mại trong nước cũng tăng nhưng biên độ hẹp. Tỷ giá ngoại tệ ngày 19/10: Giá USD vẫn tiếp tục tăng VOV.VN -Sáng nay, tỷ giá trung tâm VND/USD tăng nhẹ, giá bán ra USD tại nhiều ngân hàng thương mại cũng tăng cùng chiều chỉ số USD Index. Tỷ giá ngoại tệ ngày 18/10: Giá USD trong nước tăng theo thế giới VOV.VN - Sáng nay, tỷ giá trung tâm VND/USD tăng nhẹ, giá bán ra USD tại nhiều ngân hàng thương mại cũng tăng cùng chiều chỉ số USD Index.