VCCI công bố PCI 2025: Khu vực tư nhân sẵn sàng bứt phá

Thứ Sáu, 11:55, 15/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 15/5 tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố Báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 và Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI 2025), trong bối cảnh nền kinh tế đang triển khai nhiều cải cách lớn về thể chế.

Báo cáo năm 2025  được xây dựng từ khảo sát thực chứng quy mô lớn với sự tham gia của 3.546 doanh nghiệp tư nhân trong nước, 586 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và 1.001 hộ kinh doanh trên toàn bộ 34 tỉnh, thành phố. Đây là một trong những cuộc điều tra toàn diện và có chiều sâu nhất về khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam trong nhiều năm qua.

Đến hết năm 2025, cả nước có hơn 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, tăng 6,6% so với năm 2024. Cùng với khoảng 6,1 triệu hộ kinh doanh, khu vực tư nhân hiện tạo việc làm cho khoảng 26 triệu lao động, tương đương 50,2% tổng số việc làm của cả nước.

Năm 2025, số doanh nghiệp gia nhập thị trường đạt mức kỷ lục 297.500 doanh nghiệp, tăng 27,4% so với năm trước. Có tới 85,7% doanh nghiệp cho biết đang duy trì hoặc mở rộng quy mô hoạt động, phản ánh tâm thế thận trọng nhưng tích cực của cộng đồng doanh nghiệp sau giai đoạn khó khăn 2023, 2024.

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra bốn điểm nghẽn lớn gồm thị trường đầu ra, tiếp cận vốn, minh bạch chính sách và chi phí không chính thức. Năng lực đổi mới sáng tạo còn hạn chế khi chỉ 8,8% doanh nghiệp có hoạt động đổi mới.

Phát biểu tại sự kiện, PGS.TS Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch VCCI, nhấn mạnh: "Khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam đã vượt qua giai đoạn phòng thủ, đang tích lũy nội lực và sẵn sàng bứt phá nếu các điểm nghẽn về thị trường, vốn và minh bạch chính sách được khai thông quyết liệt trong 12 đến 18 tháng tới. PCI 2.0 cùng với BPI sẽ giúp đo lường sâu hơn chất lượng điều hành và năng lực kiến tạo của chính quyền địa phương trong giai đoạn mới".

Hưng Yên lần đầu góp mặt trong Top 10 năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI

VOV.VN - Việc Hưng Yên lần đầu tiên lọt vào Top 10 cạnh tranh cấp tỉnh PCI là minh chứng rõ ràng cho sự nỗ lực của chính quyền địa phương trong việc hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế. Điều này cũng phản ánh sự lãnh đạo mạnh mẽ và chiến lược phát triển đúng đắn của tỉnh trong những năm qua.

Long An – Á quân PCI, minh chứng cho 20 năm cải cách bền vững
VOV.VN - Từ thúc đẩy cải cách hành chính, tạo lập môi trường đầu tư minh bạch, công bằng và thuận lợi cho doanh nghiệp, tỉnh Long An không chỉ vươn lên đứng thứ 2/63 tỉnh, thành phố trong bảng xếp hạng PCI năm nay mà còn là địa phương tiêu biểu, nhiều năm liên tiếp nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước.

Hải Phòng giữ vị trí quán quân trong bảng xếp hạng PCI 2024
VOV.VN - Theo báo cáo đánh giá được VCCI công bố sáng 6/5, TP Hải Phòng xếp vị trí quán quân trong bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2024. Kết quả này đã phản ánh nỗ lực của chính quyền và các ban ngành TP Hải Phòng trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Báo cáo PCI 2024: Chi phí không chính thức trong kinh doanh có điều kiện gần 55%
VOV.VN - Tại báo cáo Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), năm 2024, gần 37% doanh nghiệp trả chi phí không chính thức. Tỷ lệ doanh nghiệp trả chi phí không chính thức cho cán bộ thanh tra, kiểm tra khi thực hiện thủ tục kinh doanh có điều kiện lên gần 55%.

PCI 2023: Hà Nội tụt hạng, Quảng Ninh dẫn đầu bảng xếp hạng PCI năm thứ 7 liên tiếp
VOV.VN - Sáng nay 9/5, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI) năm 2023. Theo đó, Quảng Ninh giữ vị trí đầu bảng ở cả hai chỉ số này và là năm thứ 7 liên tiếp dẫn đầu Chỉ số PCI.

Vì sao Quảng Ninh đạt kỷ lục 7 năm dẫn đầu PCI?
VOV.VN - Tỉnh Quảng Ninh lần thứ 7 liên tiếp dẫn đầu Bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, theo công bố sáng nay (9/5). Bí quyết tạo nên kỷ lục này, theo lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, đó là sự kiên trì và nỗ lực, bền bỉ.

