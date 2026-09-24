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VCCI và Tập đoàn TH hợp tác triển khai Đề án "Lắng nghe để Kiến tạo"

Thứ Năm, 14:11, 24/09/2026
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VOV.VN - Sáng 24/9/2026, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Tập đoàn TH ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai Đề án "Lắng nghe để Kiến tạo".

Đề án "Lắng nghe để Kiến tạo" được xây dựng nhằm thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại Thông báo số 394/TB-VPCP và Nghị quyết số 216/NQ-CP. Đề án hiện thực hóa hai bước chuyển mà Thủ tướng và Chính phủ đã đặt ra: chuyển từ tư duy "tháo gỡ khó khăn" đơn thuần sang "kiến tạo phát triển", và chuyển từ "đối thoại" sang "hành động quyết liệt".

Đề án "Lắng nghe để Kiến tạo" tập trung vào hai trụ cột: Tháo gỡ vướng mắc: đồng hành, theo dõi và đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm những vướng mắc, rào cản pháp lý của doanh nghiệp; Kiến tạo phát triển: chủ động tiếp nhận ý tưởng, hiến kế từ cộng đồng doanh nghiệp để chuyển hóa thành các đề xuất, sáng kiến thể chế trình Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan hoạch định chính sách.

vcci va tap doan th hop tac trien khai De an lang nghe de kien tao hinh anh 1

Cách làm này hướng tới việc thiết lập một kênh tương tác chuyên nghiệp, hiệu quả giữa cộng đồng doanh nghiệp và Chính phủ, phản ánh trung thực tiếng nói từ thực tiễn sản xuất kinh doanh.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng cho rằng: “Đề án "Lắng nghe để Kiến tạo" là minh chứng rõ nét cho sự hợp tác hiệu quả giữa VCCI và khu vực tư nhân. Thông qua đề án, VCCI kỳ vọng thiết lập một kênh phản hồi thường xuyên, khách quan giữa cộng đồng doanh nghiệp và Chính phủ, giúp chính sách được điều chỉnh kịp thời, góp phần trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững”.

vcci va tap doan th hop tac trien khai De an lang nghe de kien tao hinh anh 2

Dẫn Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về vai trò của kinh tế tư nhân, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn TH Ngô Minh Hải cho biết, TH tham gia đề án "Lắng nghe để Kiến tạo" nhằm góp phần tạo cơ chế để doanh nghiệp được phản ánh và được lắng nghe.

"Với tư cách là doanh nghiệp đồng hành cùng VCCI triển khai Đề án, chúng tôi coi sự kiện hôm nay không đơn thuần là một lễ ký kết hay sự khởi đầu của một chương trình hợp tác. Chúng tôi mong muốn đây là điểm khởi đầu của một cơ chế hành động mới, nơi tiếng nói từ thực tiễn của doanh nghiệp được lắng nghe một cách có hệ thống, được phân tích bằng tri thức chuyên gia và quan trọng nhất, được chuyển hóa thành những đề xuất và hành động cụ thể", ông Hải nhấn mạnh.

Ánh Phương/VOV.VN
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