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VCCI vinh danh 100 doanh nghiệp văn hóa, uy tín năm 2026

Thứ Bảy, 16:53, 31/10/2026
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VOV.VN - 100 doanh nghiệp tiêu biểu được VCCI bình chọn, xếp hạng và vinh danh năm 2026, ghi nhận những nỗ lực xây dựng văn hóa kinh doanh, thực hiện đạo đức doanh nhân và phát triển bền vững.

Ngày 31/10, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Lễ công bố và vinh danh “Doanh nghiệp Văn hóa, Uy tín năm 2026”, nhằm ghi nhận những doanh nghiệp tiêu biểu có kết quả kinh doanh tích cực, chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp và thực hiện trách nhiệm với xã hội.

Văn hóa kinh doanh tạo nền tảng cho uy tín doanh nghiệp

Chương trình năm nay lựa chọn, vinh danh 100 doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề, lĩnh vực và địa phương trên cả nước. Đây cũng là hoạt động thiết thực của VCCI hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong tháng 11/2026, góp phần khẳng định vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam thời kỳ hội nhập.

vcci vinh danh 100 doanh nghiep van hoa, uy tin nam 2026 hinh anh 1

Theo VCCI, giá trị của một doanh nghiệp không chỉ được đánh giá qua doanh thu, lợi nhuận hay quy mô hoạt động mà còn thể hiện ở việc tuân thủ pháp luật, thực hiện cam kết với khách hàng, đối tác, bảo đảm quyền lợi người lao động, bảo vệ môi trường và có trách nhiệm với cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng nhấn mạnh, uy tín doanh nghiệp không chỉ được hình thành từ kết quả kinh doanh mà còn từ sự tin tưởng của khách hàng, đối tác, người lao động và xã hội. Văn hóa kinh doanh phải được thể hiện trong từng quyết định quản trị, chất lượng sản phẩm, dịch vụ và việc thực hiện các cam kết của doanh nghiệp.

Với vai trò là tổ chức quốc gia đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân và người sử dụng lao động tại Việt Nam, VCCI thời gian qua triển khai nhiều hoạt động cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tham gia xây dựng, phản biện chính sách, xúc tiến thương mại, đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, hội nhập quốc tế.

100 doanh nghiệp được lựa chọn qua bình chọn, xếp hạng

Tiếp nối kết quả của năm 2025, Chương trình Bình chọn, xếp hạng “Doanh nghiệp Văn hóa, Uy tín năm 2026” tiếp tục thu hút sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp trên cả nước.

Các hồ sơ được rà soát, đánh giá và chấm điểm độc lập bởi Hội đồng Bình chọn trên cơ sở Quy chế và Bộ tiêu chí của Chương trình, bảo đảm tính khách quan, minh bạch. Nội dung đánh giá tập trung vào kết quả sản xuất, kinh doanh, uy tín doanh nghiệp, việc tuân thủ pháp luật, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, thực hành đạo đức kinh doanh và trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

vcci vinh danh 100 doanh nghiep van hoa, uy tin nam 2026 hinh anh 2

Kết quả, 100 doanh nghiệp tiêu biểu được công nhận danh hiệu “Doanh nghiệp Văn hóa, Uy tín năm 2026”, chia thành ba nhóm xếp hạng gồm Top 20, Top 30 và Top 50. Trong đó, 20 doanh nghiệp có thứ hạng cao nhất được đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch VCCI.

Theo VCCI, việc vinh danh không chỉ ghi nhận nỗ lực của các doanh nghiệp mà còn góp phần lan tỏa những chuẩn mực kinh doanh có trách nhiệm trong cộng đồng doanh nhân. Văn hóa kinh doanh cần trở thành nền tảng trong quản trị, quan hệ lao động, sản xuất, kinh doanh và xây dựng thương hiệu, thay vì chỉ dừng lại ở các quy tắc ứng xử hay hoạt động cộng đồng.

Mỗi sản phẩm Việt Nam có chất lượng, mỗi thương hiệu được thị trường quốc tế tin tưởng và mỗi doanh nghiệp kinh doanh liêm chính, có trách nhiệm đều góp phần quảng bá hình ảnh, con người và văn hóa Việt Nam. Đây cũng là cơ sở để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và củng cố vị thế trong quá trình hội nhập.

Ánh Phương/VOV.VN
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