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Vinh danh 227 doanh nghiệp đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2026

Thứ Sáu, 20:31, 16/10/2026
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VOV.VN - Lễ Công bố sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026, được Hội đồng Thương hiệu Quốc gia Việt Nam và Bộ Công Thương tổ chức tối 16/10, tại Hà Nội tôn vinh 499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp.

Lễ Công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam (THQG) là sự kiện quan trọng trong khuôn khổ Chương trình THQG Việt Nam, nhằm ghi nhận và tôn vinh những sản phẩm, doanh nghiệp tiêu biểu đáp ứng các tiêu chí của chương trình. Chương trình lan tỏa những giá trị cốt lõi “Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực tiên phong”, góp phần khẳng định năng lực, uy tín và vị thế ngày càng cao của sản phẩm, doanh nghiệp (DN) và thương hiệu Việt Nam trong tiến trình phát triển và hội nhập quốc tế.

Nâng chuẩn về chất lượng và năng lực cạnh tranh

Kỳ xét chọn sản phẩm đạt THQG Việt Nam năm 2026 tiếp tục được triển khai với quy trình xét chọn được tổ chức chặt chẽ, công khai, khách quan có sự tham gia, phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia và các đơn vị liên quan trong quá trình rà soát, xác minh và đánh giá từ cộng đồng DN và người tiêu dùng.

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499 sản phẩm của 227 DN đạt THQG Việt Nam năm 2026

Năm nay, Hội đồng THQG Việt Nam và Bộ Công Thương đã công nhận và vinh danh 499 sản phẩm của 227 DN đạt THQG Việt Nam, theo Quyết định số 2136/QĐ-BCT ngày 29/8/2026. Các sản phẩm được lựa chọn thuộc nhiều lĩnh vực như: công nghiệp chế biến, chế tạo; nông nghiệp, thực phẩm; dược phẩm, thiết bị y tế; tài chính, ngân hàng; viễn thông, công nghệ; vận tải, logistics; thương mại và dịch vụ.

So với yêu cầu phát triển trong giai đoạn trước, nội dung đánh giá kỳ này dành ưu tiên cao hơn cho năng lực nghiên cứu và phát triển; ứng dụng khoa học, công nghệ; đổi mới sáng tạo; chuyển đổi số; chuyển đổi xanh; quản trị và khai thác tài sản trí tuệ; phát triển nguồn nhân lực; trách nhiệm xã hội, năng lực thích ứng với thị trường và khả năng phát triển bền vững của cộng đồng DN.

Cách tiếp cận này thể hiện định hướng của Chương trình trong giai đoạn mới, đó là sản phẩm đạt THQG không chỉ cần duy trì chất lượng và uy tín đã được tạo dựng, DN phải có khả năng liên tục đổi mới sáng tạo, tạo ra giá trị mới và nâng cao sức cạnh tranh trong bối cảnh thị trường, công nghệ và chuỗi giá trị toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng.

Phát biểu tại Lễ Công bố, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng THQG Việt Nam khẳng định, 227 DN được công nhận năm nay sở hữu gần 5.700 nhãn hiệu, sáng chế, giải pháp hữu ích và hơn 2.400 chứng chỉ, tiêu chuẩn quốc tế. Quan trọng hơn, các DN này đang lan tỏa chuẩn mực quản trị, công nghệ, chất lượng và văn hóa kinh doanh tới hàng chục nghìn nhà cung ứng trong chuỗi giá trị - theo đúng tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng đội ngũ doanh nghiệp dân tộc lớn mạnh, dẫn dắt và nâng đỡ nhau cùng phát triển.

Theo Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng, trong giai đoạn tới, Bộ Công Thương xác định Chương trình THQG phải chuyển mạnh từ xét chọn - tôn vinh sang kiến tạo - đồng hành, tập trung vào 4 hướng: Thứ nhất, khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ Chiến lược phát triển THQG Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045; gắn kết THQG - thương hiệu ngành - thương hiệu địa phương - thương hiệu DN thành một chỉnh thể cộng hưởng.

Thứ hai, hỗ trợ DN theo toàn bộ vòng đời thương hiệu, từ xây dựng, quản trị, định giá đến bảo hộ tài sản trí tuệ và xử lý tranh chấp thương hiệu ở nước ngoài, trên nền tảng dữ liệu số về doanh nghiệp và thị trường.

Thứ ba là gắn chặt xây dựng thương hiệu với xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch; phát huy các FTA và mạng lưới Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài để thương hiệu Việt hiện diện bài bản, lâu dài tại các thị trường trọng điểm.

Thứ tư là giữ gìn uy tín danh hiệu bằng kỷ luật của chính chương trình: Tiêu chí tiếp tục nâng theo chuẩn quốc tế, giám sát cả sau công nhận, kiên quyết đưa ra khỏi chương trình những trường hợp không còn xứng đáng.

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Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng THQG Việt Nam phát biểu tại Lễ Công bố THQG 2026

Từ giá trị của mỗi DN đến sức mạnh của quốc gia

Thông điệp của Chương trình THQG năm 2026 là “Dòng chảy thương hiệu Việt”, được phát triển từ hình ảnh giá trị Việt Nam được hình thành, bồi đắp và kết nối qua từng sản phẩm, từng DN, từng thế hệ doanh nhân để hợp thành một dòng chảy lớn của Thương hiệu Việt Nam. Đó là dòng chảy của chất lượng được kiên trì gìn giữ; của đổi mới, sáng tạo không ngừng; của năng lực tiên phong và tinh thần dám đi trước; của trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng vươn lên và niềm tự hào Việt Nam.

Nếu mỗi sản phẩm là một điểm chạm của thương hiệu với thị trường, mỗi DN chính là một chủ thể trực tiếp kiến tạo uy tín cho hàng hóa và dịch vụ Việt Nam. Khi những giá trị ấy được kết nối và cùng hướng tới các chuẩn mực cao hơn, sức mạnh thương hiệu không còn dừng ở phạm vi một doanh nghiệp hay một ngành hàng, mà trở thành một phần trong năng lực cạnh tranh và hình ảnh của quốc gia.

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Chương trình THQG từng bước tạo dựng một hệ giá trị và chuẩn mực chung cho cộng đồng DN trong quá trình xây dựng thương hiệu

Tạo dựng năng lực thực chất của doanh nghiệp

Chương trình THQG Việt Nam là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn của Chính phủ, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2003, do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, hiệp hội ngành hàng và cộng đồng DN triển khai thực hiện.

Mục tiêu của chương trình là xây dựng và phát triển THQG Việt Nam thông qua các thương hiệu sản phẩm, thương hiệu DN có năng lực cạnh tranh cao; qua đó góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín của hàng hóa, dịch vụ và DN Việt Nam, thúc đẩy ngoại thương và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Trải qua hơn 2 thập kỷ triển khai, chương trình từng bước tạo dựng một hệ giá trị và chuẩn mực chung cho cộng đồng DN trong quá trình xây dựng thương hiệu. Thương hiệu không chỉ được nhìn nhận ở khía cạnh nhận diện hay truyền thông, mà ngày càng gắn chặt với chất lượng sản phẩm, năng lực quản trị, trình độ công nghệ, sức sáng tạo, khả năng đáp ứng thị trường và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội và sự phát triển bền vững.

Điểm nhất quán của chương trình là không tách rời thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp với uy tín quốc gia. Mỗi sản phẩm Việt Nam được thị trường tin tưởng không chỉ tạo ra giá trị cho DN, còn góp phần chuyển tải năng lực sản xuất, trình độ công nghệ, văn hóa kinh doanh, tinh thần đổi mới và mức độ tin cậy của Việt Nam tới người tiêu dùng và đối tác quốc tế.

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499 sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026

VOV.VN - Các Thương hiệu Quốc gia khẳng định sự lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp (DN) Việt Nam trong xây dựng, phát triển và quản trị thương hiệu, từ đó tăng khả năng phát triển và sức cạnh tranh trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Nguyễn Quỳnh/VOV.VN
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