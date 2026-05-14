Việt Nam đề nghị Mỹ đánh giá khách quan về nỗ lực thực thi quyền sở hữu trí tuệ

Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan tới việc Việt Nam được đề cập nhiều lần trong Báo cáo Đặc biệt 301 năm 2026 của Hoa Kỳ và bị xếp vào nhóm có mức cảnh báo cao về sở hữu trí tuệ, bà Phạm Thu Hằng cho biết Việt Nam đã có phát biểu chính thức về vấn đề này từ ngày 1/5/2026.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh: “Quan điểm của Việt Nam là kiên quyết xử lý nghiêm mọi hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và sẽ tiếp tục tăng cường công tác bảo hộ, thực thi quyền sở hữu trí tuệ”.

(Ảnh minh họa)

Theo bà Phạm Thu Hằng, hệ thống pháp luật của Việt Nam liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ liên tục được hoàn thiện và đồng bộ hóa, từ Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 đến các lần sửa đổi, bổ sung, đặc biệt là Luật sửa đổi năm 2025.

“Các quy định pháp lý đã ngày càng hoàn thiện, hiện đại và phù hợp với thực tiễn phát triển trong nước cũng như các cam kết trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam tham gia”, bà Phạm Thu Hằng cho hay.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao dẫn số liệu của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) cho biết năm 2025 Việt Nam xếp hạng 44/139 quốc gia và nền kinh tế về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu, thuộc nhóm các nước có kết quả tích cực trong ASEAN.

Bên cạnh việc hoàn thiện khung pháp luật, Chính phủ Việt Nam cũng ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm tăng cường thực thi quyền sở hữu trí tuệ và đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Trong đó có Chỉ thị số 02 ngày 30/1/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực thi quyền sở hữu trí tuệ; Đề án chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025; cùng nhiều chỉ thị, công điện chỉ đạo cao điểm trong năm 2025.

Đặc biệt, ngày 5/5 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 38 chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Theo bà Phạm Thu Hằng, điều này thể hiện chủ trương nhất quán của Việt Nam trong việc tăng cường bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ gắn với yêu cầu phát triển bền vững, xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh và thực hiện hiệu quả các cam kết quốc tế.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao thông tin trong năm 2025, các lực lượng chức năng của Việt Nam đã xử lý hàng nghìn vụ việc liên quan đến xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Riêng lực lượng quản lý thị trường đã xử lý 3.306 vụ vi phạm trên thị trường truyền thống và 599 vụ trên thương mại điện tử và mạng xã hội. Đồng thời, hơn 1.200 trang web có dấu hiệu xâm phạm quyền tác giả và quyền liên quan đã bị ngăn chặn.

“Số vụ án hình sự bị khởi tố, xét xử về sở hữu trí tuệ tăng so với năm trước. Cơ quan hải quan cũng phát hiện và xử lý nhiều vụ việc hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có giá trị lớn”, bà Phạm Thu Hằng cho biết.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng cho rằng bên cạnh nỗ lực của Chính phủ Việt Nam, các chủ thể quyền, doanh nghiệp cung cấp nền tảng xuyên biên giới và các bên liên quan cần tăng cường trách nhiệm trong việc rà soát, gỡ bỏ và xử lý các nội dung, hàng hóa, dịch vụ có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

“Việt Nam đề nghị phía Hoa Kỳ có đánh giá khách quan, cân bằng về những nỗ lực và kết quả của Việt Nam trong lĩnh vực bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ”, bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ thông tin và làm rõ các chính sách, quy định với các đối tác quốc tế, trong đó có Hoa Kỳ, nhằm xử lý thỏa đáng những khác biệt và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.