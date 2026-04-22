Ông Đinh Quang Tuấn làm Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo

Ngày 22/4, tại TP.HCM, Tạp chí điện tử Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Tổng Biên tập đối với nhà báo Đinh Quang Tuấn.

Đây là bước kiện toàn quan trọng về công tác tổ chức, đồng thời mở ra kỳ vọng về một giai đoạn phát triển mới của tạp chí trong bối cảnh lĩnh vực sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo ngày càng giữ vai trò then chốt.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lương Hoàng Hưng – Bí thư Chi bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam – đã gửi lời chúc mừng tới nhà báo Đinh Quang Tuấn khi được Ban Chấp hành Hội tin tưởng giao trọng trách mới. Ông cũng chúc mừng Tạp chí điện tử Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo đã hoàn thiện bộ máy lãnh đạo chủ chốt, tạo nền tảng vững chắc cho việc triển khai các định hướng phát triển trong thời gian tới.

Ông Lương Hoàng Hưng – Bí thư Chi bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam (bên trái) trao quyết định bổ nhiệm tân Tổng Biên tập Đinh Quang Tuấn.

Theo ông Lương Hoàng Hưng, nhà báo Đinh Quang Tuấn đã có hơn 10 năm làm công tác quản lý tại Tạp chí, am hiểu sâu sắc tình hình thực tiễn cũng như đặc thù hoạt động của đơn vị. Đây là lợi thế quan trọng để tân Tổng Biên tập nhanh chóng bắt nhịp với nhiệm vụ; đồng thời, tiếp tục phát huy những giá trị đã được gây dựng trong thời gian qua. Ông kỳ vọng trên cương vị mới, nhà báo Đinh Quang Tuấn sẽ thể hiện tốt vai trò người đứng đầu, quy tụ sức mạnh tập thể, giữ vững sự đoàn kết trong đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên và nhân viên toàn Tạp chí.

Ông Lương Hoàng Hưng cũng nhấn mạnh yêu cầu Tạp chí cần tiếp tục bám sát tôn chỉ, mục đích hoạt động, đồng thời nâng cao chất lượng nội dung, tăng cường tính chuyên sâu, tính định hướng trong các ấn phẩm. Việc xây dựng đội ngũ làm báo chuyên nghiệp, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn cao được xem là nhiệm vụ trọng tâm. Qua đó, Tạp chí không chỉ đóng vai trò là kênh thông tin uy tín về sở hữu trí tuệ mà còn góp phần lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật đến cộng đồng, đặc biệt là tại các khu vực vùng sâu, vùng xa và hải đảo.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Tổng Biên tập Đinh Quang Tuấn bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm, tín nhiệm của ban lãnh đạo Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam. Ông khẳng định đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao, đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng của bản thân cũng như toàn thể đội ngũ Tạp chí.

Tân Tổng Biên tập Đinh Quang Tuấn cùng đội ngũ cán bộ, nhân viên, phóng viên tại TP.HCM.

Nhà báo Đinh Quang Tuấn cam kết sẽ cùng tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động của Tạp chí tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao ý thức trách nhiệm, thống nhất nhận thức và hành động. Trên cơ sở đó, Tạp chí sẽ đẩy mạnh đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các sản phẩm báo chí, đáp ứng tốt hơn yêu cầu trong bối cảnh mới.

“Thời gian qua, Bộ Chính trị đã đề ra nhiều nghị quyết về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Đây là chiến lược hàng đầu khi nước ta coi chuyển đổi số là đột phá, thúc đẩy khoa học phục vụ phát triển.

Vì vậy, trong thời gian tới, Tạp chí đặt mục tiêu tiếp tục khẳng định vị thế là diễn đàn chuyên sâu về sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao nhận thức xã hội về vai trò của tài sản trí tuệ trong phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, Tạp chí sẽ đẩy mạnh việc tuyên truyền công tác chuyển đổi số, khoa học công nghệ,trí tuệ nhân tạo,…

Đồng thời, mở rộng các nền tảng truyền thông số nhằm tiếp cận đông đảo độc giả hơn, đặc biệt là thế hệ trẻ và cộng đồng doanh nghiệp”, ông Đinh Quang Tuấn khẳng định.