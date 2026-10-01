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Việt Nam - Hoa Kỳ tiếp tục thúc đẩy đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng

Thứ Năm, 17:10, 01/10/2026
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VOV.VN - Bộ Ngoại giao cho biết Việt Nam và Hoa Kỳ đang tiếp tục trao đổi nhằm thúc đẩy đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng đạt kết quả tích cực. Thời điểm hoàn tất cũng như các nội dung cụ thể sẽ được công bố sau khi hai bên thống nhất.

Tại họp báo thường kỳ ngày 1/10, trả lời câu hỏi về tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết hai bên đang tiếp tục trao đổi để thúc đẩy đàm phán, sau những tiến triển tích cực đạt được thời gian qua.

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Việt Nam - Hoa Kỳ tiếp tục thúc đẩy đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng. (Ảnh minh họa)

Người phát ngôn nhắc lại, ngày 21/9, tại New York, trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và thực hiện các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại sứ Jamieson Greer, Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR).

Theo bà Phạm Thu Hằng, tại cuộc tiếp, hai bên ghi nhận những tiến triển tích cực trong quá trình đàm phán, hướng tới sớm ký kết Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, qua đó tạo khuôn khổ ổn định, lâu dài cho quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước.

“Trên cơ sở đó, Việt Nam và Hoa Kỳ đang tiếp tục trao đổi để thúc đẩy đàm phán thương mại đạt kết quả tích cực, bảo đảm lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp, phù hợp với điều kiện phát triển của mỗi nước”, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết.

Theo bà Phạm Thu Hằng, tiến trình này cũng nhằm đóng góp tích cực vào quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ cũng như sự thịnh vượng chung.

Trước đó, tại cuộc tiếp ngày 21/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Hoa Kỳ, đồng thời nhấn mạnh hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ song phương, trực tiếp mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và người dân hai nước.

Phía Hoa Kỳ cũng đánh giá hai đoàn đàm phán đã có nhiều nỗ lực và đạt được nhiều tiến bộ. Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer cho rằng tiến trình đàm phán đã đến rất gần kết quả cuối cùng.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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