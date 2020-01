Việt Nam không bị Mỹ coi là “thao túng tiền tệ”

Báo cáo đánh giá vừa được Bộ Tài chính Mỹ đưa ra đã loại Trung Quốc ra khỏi danh sách quốc gia thao túng tiền tệ.



Trước đó, trong bản báo cáo hồi tháng 5/2019, Bộ Tài chính Mỹ khẳng định, không đối tác thương mại nào của Mỹ, kể cả Trung Quốc thao túng tiền tệ và công bố danh sách 9 quốc gia theo dõi thao túng tiền tệ là: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Italia, Ireland, Singapore, Malaysia và Việt Nam.

Tuy nhiên, vào tháng 8/2019, khi căng thẳng giữa hai bên leo thang, Nhân dân tệ rớt giá mạnh, Mỹ đã gọi Trung Quốc là nước “thao túng tiền tệ”.

Việt Nam không bị Mỹ coi là nước "thao túng tiền tệ".

Mặc dù “thoát án” thao túng tiền tệ, song Trung Quốc vẫn nằm trong danh sách các quốc gia bị theo dõi thao túng tiền tệ của Mỹ.



Với Việt Nam, dù không bị gắn nhãn thao túng tiền tệ song vẫn chưa thoát khỏi danh sách theo dõi của Mỹ.



Theo Báo cáo vừa công bố của Bộ Tài chính, thặng dư thương mại hàng hóa Việt Nam với Mỹ tiếp tục tăng lên đáng kể, với thặng dư đạt 47 tỷ USD trong 4 quý (tính đến 6/2019). So với cùng kỳ, số dư tài khoản vãng lai của Việt Nam bị thu hẹp dần, còn 1,7% GDP, khi các khoản thanh toán thu nhập ra nước ngoài ngày càng tăng đã bù đắp phần lớn thặng dư thương mại hàng hóa.



Bộ Tài chính cũng cho rằng, Việt Nam thường xuyên can thiệp vào thị trường ngoại hối nhưng sự can thiệp này là cả hai chiều. Do đó, Việt Nam nên giảm bớt sự can thiệp, đồng thời tăng tính minh bạch của can thiệp ngoại hối và nắm giữ dự trữ.



Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2020 diễn ra mới đây, Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng cho biết, một trong những ưu tiên của Việt Nam năm 2020 là tiếp tục làm việc với các đối tác thương mại lớn để chứng minh Việt Nam không thao túng tiền tệ./.