Việt Nam lần đầu vào top 50 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu

Thứ Tư, 20:31, 20/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo Báo cáo Chỉ số Hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu 2026 của StartupBlink, Việt Nam tăng 5 bậc, lên vị trí thứ 50 thế giới, mức xếp hạng cao nhất từ trước đến nay. TP.HCM lần đầu lọt top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu.

Báo cáo Chỉ số Hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu 2026 (Global Startup Ecosystem Index 2026) do StartupBlink công bố cho thấy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam tiếp tục cải thiện mạnh mẽ cả về thứ hạng và tốc độ phát triển.

Cụ thể, Việt Nam tăng 5 bậc, vươn lên vị trí thứ 50 thế giới, mức cao nhất từ trước đến nay. Báo cáo đánh giá Việt Nam thuộc nhóm quốc gia có tốc độ tăng trưởng nổi bật trong nhóm các quốc gia xếp hạng từ 21-50 toàn cầu.

StartupBlink nhận định, nhóm quốc gia xếp hạng từ 21-50 là khu vực năng động nhất của bảng xếp hạng toàn cầu, với tốc độ phát triển cao hơn đáng kể so với nhóm dẫn đầu. Trong đó, Việt Nam và Thái Lan là hai quốc gia có mức tăng trưởng nổi bật của khu vực.

Ở cấp độ thành phố, TP.HCM lần đầu tiên lọt top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu, tăng 12 bậc và xếp hạng 98 thế giới. Thành phố hiện dẫn đầu Đông Nam Á về mức độ trưởng thành của hệ sinh thái khởi nghiệp; nổi bật ở các lĩnh vực Fintech và Blockchain, lần lượt xếp hạng 60 và 70 toàn cầu.

Báo cáo cho rằng Đông Nam Á đang nổi lên là khu vực có động lực phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo ngày càng mạnh mẽ.

viet nam lan dau vao top 50 he sinh thai khoi nghiep toan cau hinh anh 1
Theo Báo cáo Chỉ số Hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu 2026 của StartupBlink, Việt Nam tăng 5 bậc, lên vị trí thứ 50 thế giới,  mức xếp hạng cao nhất từ trước đến nay.

Ngoài Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng, báo cáo năm nay cũng ghi nhận Hải Phòng xuất hiện trong nhóm 1.000 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu, cho thấy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam đang dần mở rộng ra ngoài các trung tâm truyền thống.

Báo cáo cũng cho thấy Việt Nam hiện có nhiều tổ chức, địa phương tham gia mạng lưới đối tác hệ sinh thái của StartupBlink như Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp quốc gia (NSSC), UBND TP Đà Nẵng, UBND TP Hải Phòng, SIHUB TP.HCM và Startup Hải Phòng.

Kết quả trên diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy mạnh các chính sách về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Thời gian qua, Bộ KH&CN đã tham mưu hoàn thiện nhiều chính sách lớn nhằm thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, phát triển doanh nghiệp công nghệ và công nghệ chiến lược. Trong đó, Quốc hội đã thông qua Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025, lần đầu luật hóa khái niệm “công nghệ chiến lược” và “sản phẩm công nghệ chiến lược”.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1131/QĐ-TTg công bố danh mục 11 nhóm công nghệ chiến lược và 35 nhóm sản phẩm công nghệ chiến lược, tập trung vào AI, bán dẫn, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, hạ tầng số và công nghệ số lõi.

Theo kế hoạch hoạt động năm 2026 triển khai Nghị quyết 57, Việt Nam đặt mục tiêu tăng 30% số lượng startup, hình thành từ 30-50 doanh nghiệp spin-off từ viện nghiên cứu và trường đại học; đồng thời xây dựng ít nhất 3 trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM.

Kế hoạch cũng đặt mục tiêu thương mại hóa ít nhất 5 sản phẩm công nghệ chiến lược như chip bán dẫn, thiết bị mạng 5G, robot công nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI) và thiết bị bay không người lái (UAV); đồng thời triển khai mô hình sandbox công nghệ tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM nhằm thúc đẩy thử nghiệm, hoàn thiện và đưa nhanh các công nghệ mới vào thực tiễn.

Global Startup Ecosystem Index là bảng xếp hạng thường niên do StartupBlink công bố từ năm 2017, đánh giá hệ sinh thái khởi nghiệp của các quốc gia và thành phố trên toàn thế giới dựa trên nhiều tiêu chí về quy mô hoạt động, chất lượng hệ sinh thái và môi trường kinh doanh.

Hiện nay, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam hiện có khoảng 4.000 startup, 208 quỹ đầu tư, 84 vườn ươm và hơn 20 trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp ở cấp quốc gia và địa phương.

StartupBlink là tổ chức quốc tế chuyên nghiên cứu, lập bản đồ và đánh giá hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu, có trụ sở tại Singapore. Báo cáo Chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo toàn cầu năm 2026 của StartupBlink được thực hiện với sự tham gia của hơn 1.500 thành phố thuộc 120 quốc gia trên thế giới. 

Khơi dậy hào khí sáng tạo: Từ lời dạy của Bác đến ánh sáng Nghị quyết 57

VOV.VN - Ngày 18/5, không chỉ là dịp tôn vinh khoa học và công nghệ, mà còn là lời nhắc mạnh mẽ về yêu cầu phát triển mới. KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cần trở thành động lực trung tâm thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và hiện thực hóa khát vọng vươn mình của dân tộc.

Việt Nam - Thụy Điển thúc đẩy hợp tác khoa học, đổi mới sáng tạo

VOV.VN - Sáng 18/5/2026, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Lễ chào mừng Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam (18/5) và Hội nghị triển khai công nghệ chiến lược.

VOV.VN - Ngày 18/5 hằng năm – Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam – đang được định vị không chỉ là dịp tôn vinh giới khoa học mà còn là biểu tượng cho chiến lược phát triển mới của Việt Nam: lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực tăng trưởng chủ đạo.

