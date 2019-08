Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác lĩnh vực công thương

Chiều 17/8, tại thủ đô Vientiane (Lào), Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã dẫn đầu đoàn đại biểu Bộ Công Thương tham dự Hội nghị Hợp tác phát triển ngành Công Thương, Năng lượng - Mỏ Việt Nam - Lào năm 2019.

Hội đàm giữa Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Công thương Lào.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh đã có các cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Công Thương Lào Khemmani Pholsena và Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ Lào Khammany Inthirath, thống nhất nhiều vấn đề liên quan đến quan hệ giao thương cũng như hoạt động đầu tư giữa hai nước.

Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh những tác động tích cực của Hiệp định thương mại Việt Nam – Lào, Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam – Lào đã góp phần vào sự tăng trưởng kim ngạch thương mại Việt – Lào hơn 10%/năm, hoàn thành mục tiêu được lãnh đạo cấp cao hai nước đặt ra tại Kỳ họp lần thứ 41 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Lào.

Đồng thời, ông Trần Tuấn Anh cũng đề cập với phía Lào về một số khó khăn trong công tác kiểm tra xuất xứ và thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu còn chậm; công tác kiểm dịch còn nhiều phiền hà đối với doanh nghiệp, đặc biệt là tình trạng kinh doanh khó khăn của Công ty Petrolimex Lào do những quy định về tiêu chuẩn và giá bán lẻ xăng dầu của Lào.

Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh và Đại sứ Nguyễn Bá Hùng, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải tại buổi hội đàm.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lào Khemmani Pholsena ghi nhận các vấn đề còn vướng mắc và thống nhất sẽ phối hợp với phía Việt Nam cùng khắc phục trong thời gian tới.

Tại cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ Lào, hai bên đánh giá cao những kết quả hợp tác nổi bật trong thời gian qua như hoàn thành ký kết Hiệp định về Hợp tác phát triển các công trình năng lượng điện và mỏ giữa hai chính phủ, ký kết hợp đồng mua điện từ các dự án năng lượng điện do các nhà đầu tư Việt Nam đầu tư tại Lào về Việt Nam.

Bộ Công Thương Việt Nam cam kết sẵn sàng hỗ trợ Bộ Năng lượng và Mỏ Lào xây dựng hệ thống quản lý văn bản điện tử và chia sẻ kinh nghiệm vận hành cổng thông tin của Bộ.

Bộ trưởng Công thương Lào Khemmani Pholsena.

Hai bên nhất trí tiếp tục triển khai một số biện pháp tăng cường hợp tác như rà soát, sửa đổi Hiệp định Thương mại Việt Nam – Lào, Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam-Lào; xây dựng kế hoạch sửa đổi Hiệp định giữa hai Chính phủ về hợp tác phát triển các công trình năng lượng điện và mỏ; xây dựng và đàm phán Bản ghi nhớ về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam-Lào; Tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam triển khai có hiệu quả các hoạt động Xúc tiến thương mại tại Lào cũng như khuyến khích doanh nghiệp Lào tham gia nhiều hơn nữa vào các hoạt động Xúc tiến thương mại, Hội chợ tại Việt Nam; tiếp tục thúc đẩy triển khai các dự án thủy điện tại Lào và kết nối mua bán điện giữa hai nước./.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, năm 2018, kim ngạch thương mại Việt Nam – Lào đạt xấp xỉ 1,1 tỷ USD, tăng 16% so với năm 2017. Xuất khẩu của Việt Nam sang Lào đạt 595 triệu USD, tăng 14,3% so với năm 2017. Nhập khẩu từ Lào đạt 437 triệu USD, tăng 18,4% so với năm 2017. Đến hết tháng 7 năm nay, kim ngạch thương mại Việt Nam - Lào đạt 663,8 triệu USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2018. Xuất khẩu của Việt Nam sang Lào đạt 404,7 triệu USD, tăng 18,8%. Nhập khẩu của Việt Nam từ Lào đạt 259 triệu USD, tăng 5,2%.