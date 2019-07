Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam – Lào

Nhận lời mời của Trung tướng Onsi Sensouk, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, hôm nay (25/7) tại Thủ đô Vientaine, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam sang trao đổi chính sách quốc phòng lần thứ nhất với Bộ Quốc phòng Lào.

Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh và Trung tướng Onsi Sensouk chủ trì hội đàm.

Chiều 25/7, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã đến chào xã giao Thủ tướng Chính phủ Thoonglun Sisulit và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào - Đại tướng Chansamone Channhalat.

Tại các cuộc tiếp, các nhà lãnh đạo Lào đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm và trao đổi chính sách quốc phòng lần thứ nhất giữa Bộ Quốc phòng hai nước, nhất là trong bối cảnh tình hình an ninh thế giới và khu vực đang diễn biến nhanh chóng và phức tạp, tác động sâu sắc tới an ninh mỗi nước; cho rằng đây là cơ chế trao đổi chiến lược quan trọng nhằm thống nhất chung về nhận thức đối với các vấn đề an ninh khu vực và định hướng hợp tác quốc phòng hai nước; đồng thời nhấn mạnh hợp tác quốc phòng là một trụ cột quan trọng trong quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, quân đội và nhân dân hai nước.

Thủ tướng Thoonglun Sisulit và Bộ trưởng Chansamone Channhalat đề nghị hai bên tăng cường trao đổi, nghiên cứu tìm kiếm các lĩnh vực hợp tác mới để đưa quan hệ hợp tác quốc phòng ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả; khẳng định Chính phủ, Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục ủng hộ việc tăng cường hợp tác giữa Bộ Quốc phòng và các đơn vị quân đội hai nước.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cảm ơn Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào đã dành thời gian tiếp đoàn và chuyển lời chào hỏi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch tới các nhà lãnh đạo Lào.

Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh tại Hội đàm.

Báo cáo kết quả cuộc Trao đổi Chính sách Chính sách Quốc phòng cấp Thứ trưởng Việt Nam-Lào lần thứ nhất vừa diễn ra trước đó, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn quán triệt sâu sắc các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao và ý nghĩa của việc tăng cường hợp tác quốc phòng hai nước; đề nghị Chính phủ, Bộ Quốc phòng Lào tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quân đội triển khai hiệu quả nội dung Nghị định thư, Kế hoạch hợp tác hằng năm và các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao và Bộ Quốc phòng hai nước.

Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh thăm và động viên cán bộ, công nhân Binh đoàn 11 đang thi công Tòa nhà Quốc hội Lào.

Trước đó, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng Lào đã diễn ra Trao đổi Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Lào lần thứ nhất do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Trung tướng Onsi Sensouk, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào đồng chủ trì.

Hai bên trao đổi về tình hình an ninh chính trị quốc tế và khu vực, tiến trình hợp tác của Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM) và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+); đánh giá về kết quả hợp tác quốc phòng hai nước thời gian qua và thống nhất biện pháp thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới.

Hai bên thống nhất đánh giá tất cả các nội dung hợp tác trong Nghị định thư giai đoạn 2015-2019 và Kế hoạch hợp tác năm 2019 giữa hai Bộ Quốc phòng đã được các cơ quan, đơn vị hai nước phối hợp triển khai nghiêm túc, đầy đủ và hiệu quả. Đặc biệt, việc phối hợp tuần tra, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xuyên biên giới và hoạt động xâm canh, xâm cư, di cư bất hợp pháp được duy trì hiệu quả đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới hai nước…