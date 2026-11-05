Việt Nam - Malaysia thúc đẩy hợp tác hệ sinh thái kinh tế số ASEAN bền vững

Đây là nhận định được đưa ra tại Đối thoại chính sách Việt Nam - Malaysia về thúc đẩy kinh tế số, diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Sự kiện do Đại sứ quán Malaysia tại Việt Nam tổ chức, nhằm chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường kết nối và tìm kiếm cơ hội hợp tác giữa các bên.

Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Jamal Sharifuddin Johan

Tại Đối thoại, Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Jamal Sharifuddin Johan nhấn mạnh, cả Việt Nam và Malaysia đều coi chuyển đổi số, công nghệ và đổi mới sáng tạo là những ưu tiên trong chiến lược phát triển quốc gia. Malaysia có nhiều kinh nghiệm trong xây dựng chính sách, khung pháp lý về kinh tế số, phát triển hạ tầng số, trung tâm dữ liệu và hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ. Trong đó, Tập đoàn Kinh tế Kỹ thuật số Malaysia (MDEC) đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy chuyển đổi số và thu hút đầu tư. Theo Đại sứ, những kinh nghiệm này có thể tạo điều kiện để hai nước tăng cường hợp tác, đặc biệt trong phát triển hạ tầng số và các trung tâm dữ liệu bền vững.

Ông Đào Ngọc Đạt, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế số và Xã hội số, Bộ Khoa học và Công nghệ

Về phía Việt Nam, phát triển kinh tế số cũng đang được xác định là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng. Ông Đào Ngọc Đạt, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế số và Xã hội số, Bộ Khoa học và Công nghệ, cho biết, Việt Nam đặt mục tiêu kinh tế số đóng góp ít nhất 30% GDP vào năm 2030 và 50% vào năm 2045. Để thực hiện mục tiêu này, Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về công nghệ số, nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và phát triển các ngành công nghệ mới.

Từ những định hướng phát triển đó, các đại biểu tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong xây dựng chính sách, phát triển hạ tầng số, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Qua đó, góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Malaysia đi vào chiều sâu, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của kinh tế số ASEAN.