Việt Nam - Ấn Độ hợp tác kinh tế số và thương mại điện tử xuyên biên giới

Đây được xem là hoạt động xúc tiến thương mại đầu tiên nhằm cụ thể hóa các kết quả hợp tác kinh tế, thương mại và chuyển đổi số đạt được sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Ông Bùi Trung Thướng – Tham tán Thương mại, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ

Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Bùi Trung Thướng - Tham tán Thương mại, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ - nhấn mạnh kinh tế số và thương mại điện tử đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy thương mại toàn cầu, tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp, startup và doanh nghiệp vừa và nhỏ của hai nước tiếp cận thị trường quốc tế hiệu quả hơn.

Theo ông, Việt Nam và Ấn Độ đều là những nền kinh tế số tăng trưởng nhanh tại châu Á, có nhiều dư địa hợp tác trong các lĩnh vực như nền tảng số, logistics, fintech, trí tuệ nhân tạo (AI), đổi mới sáng tạo và hệ sinh thái khởi nghiệp. Hai nước cũng đang hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ USD vào năm 2030.

Tại diễn đàn, đại diện Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đã giới thiệu tiềm năng phát triển mạnh mẽ của thị trường thương mại điện tử Việt Nam cũng như các chính sách hỗ trợ thương mại điện tử xuyên biên giới và chuyển đổi số cho doanh nghiệp. Theo đó, Việt Nam đang xây dựng hệ sinh thái thương mại điện tử hiện đại, minh bạch và hội nhập quốc tế, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác trong logistics, thanh toán số, AI và nền tảng số nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Trong khi đó, đại diện Invest India cho biết, Ấn Độ hiện có hơn 700 triệu người dùng internet, sở hữu hệ thống thanh toán số UPI hiện đại và đang mở ra nhiều cơ hội hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực fintech, logistics, AI, startup và thương mại điện tử xuyên biên giới.

Tiến sĩ Sanjiv Layek, Tổng Thư ký điều hành Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ thế giới, đánh giá thương mại điện tử đang giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ mở rộng thị trường quốc tế với chi phí thấp và khả năng tiếp cận khách hàng nhanh hơn. Ông cho rằng Việt Nam và Ấn Độ có tính bổ trợ cao, đồng thời đề xuất tăng cường liên kết giữa các hiệp hội doanh nghiệp, nền tảng thương mại điện tử, trung tâm đổi mới sáng tạo để thúc đẩy thương mại số giữa hai nước.

Toàn cảnh diễn đàn

Trong khuôn khổ chương trình kết nối doanh nghiệp B2B, các doanh nghiệp hai nước cũng tập trung trao đổi về tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực “quick commerce”, mô hình thương mại giao hàng nhanh đang phát triển mạnh tại Ấn Độ.

Nhiều doanh nghiệp logistics, nền tảng thương mại điện tử và nhà nhập khẩu Ấn Độ cũng bày tỏ mong muốn hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực phân phối hàng hóa, kho vận, xây dựng thương hiệu số và phát triển chuỗi cung ứng phục vụ thị trường.

Các bên tham gia khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thương mại số, đổi mới sáng tạo và kinh doanh dựa trên công nghệ; đồng thời tăng cường kết nối doanh nghiệp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam và Ấn Độ tham gia sâu hơn vào nền kinh tế số toàn cầu.