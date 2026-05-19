Việt Nam - Ấn Độ hợp tác kinh tế số và thương mại điện tử xuyên biên giới

Thứ Ba, 10:36, 19/05/2026
VOV.VN - Hôm qua (18/5), Diễn đàn “Kinh tế số và Thương mại điện tử xuyên biên giới Việt Nam - Ấn Độ” đã diễn ra tại thành phố Noida, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.

Đây được xem là hoạt động xúc tiến thương mại đầu tiên nhằm cụ thể hóa các kết quả hợp tác kinh tế, thương mại và chuyển đổi số đạt được sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Ông Bùi Trung Thướng – Tham tán Thương mại, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ

Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Bùi Trung Thướng - Tham tán Thương mại, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ - nhấn mạnh kinh tế số và thương mại điện tử đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy thương mại toàn cầu, tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp, startup và doanh nghiệp vừa và nhỏ của hai nước tiếp cận thị trường quốc tế hiệu quả hơn.

Theo ông, Việt Nam và Ấn Độ đều là những nền kinh tế số tăng trưởng nhanh tại châu Á, có nhiều dư địa hợp tác trong các lĩnh vực như nền tảng số, logistics, fintech, trí tuệ nhân tạo (AI), đổi mới sáng tạo và hệ sinh thái khởi nghiệp. Hai nước cũng đang hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ USD vào năm 2030.

Tại diễn đàn, đại diện Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đã giới thiệu tiềm năng phát triển mạnh mẽ của thị trường thương mại điện tử Việt Nam cũng như các chính sách hỗ trợ thương mại điện tử xuyên biên giới và chuyển đổi số cho doanh nghiệp. Theo đó, Việt Nam đang xây dựng hệ sinh thái thương mại điện tử hiện đại, minh bạch và hội nhập quốc tế, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác trong logistics, thanh toán số, AI và nền tảng số nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Trong khi đó, đại diện Invest India cho biết, Ấn Độ hiện có hơn 700 triệu người dùng internet, sở hữu hệ thống thanh toán số UPI hiện đại và đang mở ra nhiều cơ hội hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực fintech, logistics, AI, startup và thương mại điện tử xuyên biên giới.

Tiến sĩ Sanjiv Layek, Tổng Thư ký điều hành Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ thế giới, đánh giá thương mại điện tử đang giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ mở rộng thị trường quốc tế với chi phí thấp và khả năng tiếp cận khách hàng nhanh hơn. Ông cho rằng Việt Nam và Ấn Độ có tính bổ trợ cao, đồng thời đề xuất tăng cường liên kết giữa các hiệp hội doanh nghiệp, nền tảng thương mại điện tử, trung tâm đổi mới sáng tạo để thúc đẩy thương mại số giữa hai nước.

Toàn cảnh diễn đàn

Trong khuôn khổ chương trình kết nối doanh nghiệp B2B, các doanh nghiệp hai nước cũng tập trung trao đổi về tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực “quick commerce”, mô hình thương mại giao hàng nhanh đang phát triển mạnh tại Ấn Độ.

Nhiều doanh nghiệp logistics, nền tảng thương mại điện tử và nhà nhập khẩu Ấn Độ cũng bày tỏ mong muốn hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực phân phối hàng hóa, kho vận, xây dựng thương hiệu số và phát triển chuỗi cung ứng phục vụ thị trường.

Các bên tham gia khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thương mại số, đổi mới sáng tạo và kinh doanh dựa trên công nghệ; đồng thời tăng cường kết nối doanh nghiệp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam và Ấn Độ tham gia sâu hơn vào nền kinh tế số toàn cầu.

Vùng Himalaya, Ấn Độ "oằn mình" dưới áp lực du lịch quá tải

VOV.VN - Khi đợt nắng nóng mùa hè tiếp tục bao trùm nhiều thành phố lớn tại Ấn Độ, các thị trấn vùng núi Himalaya lại chứng kiến làn sóng du khách đổ về tránh nóng. Tuy nhiên, du lịch bùng nổ “thiếu kiểm sát” đang đặt ra  những thách thức ngày càng nghiêm trọng về môi trường và hạ tầng tại khu vực này.

Đình Nam/VOV-New Delhi
Tag: diễn đàn kinh tế số Việt Nam Ấn Độ chuyển đổi số Việt Nam Ấn Độ thương mại số Việt Nam Ấn Độ hợp tác AI Việt Nam Ấn Độ
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi được Thụy Điển trao tặng Huân chương Sao Bắc Cực

VOV.VN - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm qua (17/5) đã được Thụy Điển trao tặng Huân chương Sao Bắc Cực, cấp bậc Đại Thập tự Chỉ huy Hoàng gia, nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật của ông trong việc thúc đẩy quan hệ giữa Ấn Độ và Thụy Điển

Ấn Độ hạn chế việc nhập khẩu bạc

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ hôm qua (16/5) đã chính thức áp dụng các biện pháp hạn chế mới đối với nhập khẩu bạc, chuyển một số mặt hàng từ chế độ nhập khẩu “tự do” sang “hạn chế”. Quy định có hiệu lực ngay lập tức và được xem là một phần trong chiến dịch siết chặt kiểm soát đối với kim loại quý.

Hà Lan trao trả bộ văn khắc đồng quý giá thời Chola cho Ấn Độ

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm của Thủ tướng Narendra Modi tới Hà Lan, Chính phủ Hà Lan ngày hôm qua (15/5) đã chính thức trao trả cho Ấn Độ bộ văn khắc đồng Anaimangalam có niên đại từ thế kỷ 11, một trong những hiện vật quý giá và quan trọng nhất còn lưu giữ của triều đại Chola.

Thủ tướng Modi bác bỏ thông tin Ấn Độ sẽ áp thuế đối với các chuyến đi nước ngoài

VOV.VN - Hôm qua (15/5), Thủ tướng Modi đã bác bỏ hoàn toàn thông tin cho rằng, Chính phủ Ấn Độ đang xem xét áp dụng thuế, phụ phí hoặc các biện pháp hạn chế đối với các chuyến đi nước ngoài của người dân nhằm ứng phó với những áp lực kinh tế do xung đột tại Trung Đông gây ra.

Thủ tướng Ấn Độ giải “bài toán năng lượng” qua chuyến thăm UAE

VOV.VN - Trong bối cảnh căng thẳng và xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang, Ấn Độ và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã nhất trí tăng cường mạnh mẽ quan hệ song phương với hàng loạt thỏa thuận lớn về năng lượng, quốc phòng, đầu tư được ký trong chuyến thăm Abu Dhabi của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

