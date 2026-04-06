Việt Nam nỗ lực nâng cao chất lượng dòng vốn FDI theo Nghị quyết 59

Trong những tháng đầu năm, giải ngân FDI đã ghi nhận mức cao nhất trong 5 năm qua, cho thấy Việt Nam vẫn là điểm đến được nhiều nhà đầu tư lựa chọn.

Tuy nhiên, làm thế nào để giữ vững sức hấp dẫn của dòng vốn đầu tư nước ngoài trung và dài hạn theo Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào giữa thế kỷ XXI.

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, tổng vốn FDI đăng ký mới trong hai tháng đầu năm 2026 đạt 3,54 tỷ USD, tăng 61,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện ước đạt 3,21 tỷ USD, tăng 8,8%, cho thấy dòng vốn không chỉ gia tăng về quy mô đăng ký mà còn được giải ngân tương đối ổn định, tiếp tục đóng góp tích cực vào hoạt động sản xuất - kinh doanh và tăng trưởng kinh tế trong nước.

Không khí thu hút đầu tư đã sôi động khi nhiều khu công nghiệp quy mô lớn được khởi công và mở rộng tạo thêm dư địa phát triển cho sản xuất công nghiệp. Trong bối cảnh Hà Nội đặt mục tiêu thu hút dòng vốn chiến lược vào các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp sáng tạo và đô thị xanh, thông minh, việc nâng cao chỉ số FDI được thành phố xác định là bước chuẩn bị mang tính quyết định cho giai đoạn tăng tốc mới.

Một góc của Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh minh họa: KT)

Thực hiện tinh thần Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị, cùng Luật Thủ đô 2024 đã mở ra khung pháp lý vượt trội, xác định rõ danh mục ngành nghề ưu tiên và các tiêu chí dành cho nhà đầu tư chiến lược, từ năng lực tài chính đến cam kết chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực. Hòa Lạc - một trong những hạt nhân quan trọng của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hiện có quỹ đất sạch hàng trăm héc ta, cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn các nhà đầu tư.

Ông Trần Anh Tuấn - Phó trưởng Ban Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà nội cho biết: “Đối với riêng khu công nghệ cao Hòa Lạc thì hiện nay tổng diện tích là 1.586 ha và chúng tôi đã chuẩn bị quỹ đất sạch khoảng 700 ha để kêu gọi thu hút các nhà đầu tư. Chúng tôi có rất nhiều các chủ trương, chính sách hỗ trợ ưu đãi các nhà đầu tư và hiện nay thì nhiều chủ trương, chính sách cụ thể đối với từng ngành nghề”.

Tuy nhiên, dù Việt Nam tiếp tục được đánh giá là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn quốc tế song trong bối cảnh cạnh tranh khu vực ngày càng gay gắt, việc giữ chân và thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao đang đặt ra nhiều yêu cầu mới. Không chỉ cần thêm dự án, mà Việt Nam cần những dự án có giá trị gia tăng cao hơn, có khả năng lan tỏa công nghệ và đóng góp dài hạn cho tăng trưởng, đặc biệt là thu hút nguồn vốn công nghệ cao.

Theo các chuyên gia, làn sóng FDI trong năm 2026 được dự báo sẽ ngày càng tập trung vào các dự án có chất lượng cao, với hàm lượng công nghệ lớn, giá trị gia tăng cao và khả năng lan tỏa mạnh đối với nền kinh tế. Đặc biệt, Việt Nam không còn chỉ hướng tới mục tiêu thu hút dòng vốn quy mô lớn, mà đang chuyển dần sang chiến lược thu hút FDI chất lượng cao, lấy đổi mới sáng tạo, công nghệ tiên tiến, chuyển đổi xanh làm trọng tâm, đồng thời tăng cường liên kết trong chuỗi giá trị, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và thúc đẩy phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Văn Toàn- Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài cho biết: “Nếu đầu tư nước ngoài chất lượng thì thời gian tới sẽ hỗ trợ cho phát triển kinh tế Việt Nam rất tốt, đặc biệt là vấn đề khoa công nghệ chuyển đổi số, ví như bán dẫn về khoa công nghệ hiện nay”.

Khi cân nhắc đầu tư vào thị trường Việt Nam, các nhà đầu tư quốc tế ngày càng đặt ra những yêu cầu cao hơn, thay vì chỉ quan tâm đến các yếu tố truyền thống như giá thuê đất hay mức ưu đãi thuế. Những câu hỏi được đặt ra hiện nay ngày càng mang tính dài hạn và bền vững, chẳng hạn: nguồn điện có thân thiện với môi trường hay không; chuỗi cung ứng nội địa có đủ chiều sâu để hỗ trợ sản xuất; thủ tục hành chính có ổn định và có thể dự đoán được; hay nguồn nhân lực kỹ thuật có đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp?

Ông Nguyễn Trung Kiên- Tổng giám đốc CNCTECH GROUP cho biết: “Để phát triền bền vững thì chúng ta không thể lựa chọn chỉ có công nghệ cao mới thu hút, mà chúng ta nên thu hút theo chuỗi công nghiệp. Ví dụ như ngành công nghiệp bán dẫn thì chúng ta phải có một chính sách thu hút cả chuỗi giá trị đấy chứ không phải chỉ thu hút một phần công nghệ cao thôi. Thứ hai là chính sách để thu hút nhà công nghệ thì có những sách cụ thể để tập trung vào những nhà sản xuất đó nhưng mà có những chính sách mà chúng ta phải khuyến khích để phát triển những thứ mà họ cần để họ phát triển ở Việt Nam”.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ Nhất xác định rõ mục tiêu xây dựng thành phố trở thành trung tâm kinh tế – xã hội lớn của khu vực miền Trung – Tây Nguyên, trong đó thu hút FDI chất lượng cao là một động lực quan trọng.

Thành phố tập trung phát triển các trụ cột: Công nghệ cao và đổi mới sáng tạo, lấy Khu Công nghệ cao Đà Nẵng và hệ sinh thái khởi nghiệp làm hạt nhân; Trung tâm Thương mại tự do gắn với xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế; Du lịch chất lượng cao, kinh tế biển, kết nối chuỗi đô thị – du lịch ven biển Đà Nẵng; Logistics và hạ tầng thông minh, khai thác lợi thế cảng biển, sân bay, đường bộ và đường sắt.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định: “Thành phố Đà Nẵng mới, với vị thế, tiềm năng, sự năng động, thành phố đang chứng minh chủ trương phát triển của Trung ương rất đúng đắn. Đà Nẵng được xác định là trung tâm phát triển của miền Trung, tập trung vào phát triển công nghệ cao, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, trung tâm tài chính quốc tế và khu thương mại tự do…

Ngoài tiếp tục phát triển du lịch, dịch vụ, thành phố tập trung thu hút đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài, các lĩnh vực công nghệ cao. Yêu cầu phát triển trong thời gian tới rất lớn. Liên quan đến đầu tư, Đà Nẵng cũng sẽ thông tin kịp thời và kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp”.

Có thể thấy, năm 2026, bức tranh thu hút FDI của Việt Nam được điểm tô với nhiều cơ hội sáng, từ nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, cơ chế thu hút đầu tư hiệu quả, tới tiềm năng lớn của các ngành công nghiệp trọng yếu. Nếu duy trì được đà tăng trưởng và cải thiện môi trường đầu tư, dòng vốn FDI sẽ tiếp tục đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.