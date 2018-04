Việt Nam thặng dư thương mại 3,39 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm

Trong tháng 4/2018, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước ước đạt 35,7 tỷ USD, giảm 10,8% so với tháng 3/2018 (trong đó, trị giá xuất khẩu ước đạt 18,2 tỷ USD, giảm 13,9% so với tháng 3/2018 và trị giá nhập khẩu ước đạt 17,5 tỷ USD, giảm 7,3% so với tháng 3/2018).

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 4/2018 ước tính thặng dư 700 triệu USD. Qua đó, nâng mức thặng dư của Việt Nam đến hết tháng 4 năm 2018 đạt 3,39 tỷ USD

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 4 tháng đạt gần 145 tỷ USD (Ảnh minh họa: KT)

Theo Tổng cục Hải quan, 4 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu cả nước ước đạt 73,76 tỷ USD, tăng 19% và nhập khẩu ước tính 70,37 tỷ USD, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu trong 4 tháng đối với điện thoại các loại và linh kiện ước tính đạt 16,59 tỷ USD, tăng 36,8% so với cùng kỳ năm trước. Hàng dệt may đạt 8,6 tỷ USD, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt gần 8,33 tỷ USD, tăng 10,83% so với cùng kỳ năm trước. Hàng thủy sản đạt 2,41 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.

Về nhập khẩu, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện ước nhập khẩu trong 4 tháng ước đạt 13,42 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm trước. Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng đạt 10,16 tỷ USD, giảm 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Điện thoại các loại và linh kiện đạt 4,42 tỷ USD, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước. Vải các loại đạt 3,66 tỷ USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước./.

