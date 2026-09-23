Việt Nam trong nhóm tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ nhất châu Á

Báo cáo nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam lên mức 7,8% trong năm nay và 7,6% trong năm sau, phản ánh kết quả tăng trưởng vượt kỳ vọng trong nửa đầu năm nay. Tăng trưởng không chỉ đến từ một lĩnh vực riêng lẻ mà được thúc đẩy bởi nhiều động lực, từ công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, nông nghiệp đến đầu tư công và đầu tư trực tiếp nước ngoài. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục mở rộng, nhu cầu tiêu dùng trong nước tăng mạnh và tiến độ giải ngân đầu tư công được đẩy nhanh. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cũng là một điểm sáng, với kết quả thu hút và giải ngân vốn tích cực trong 8 tháng qua, cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài vào triển vọng kinh tế Việt Nam.

“Việt Nam bước vào năm 2026 với đà tăng trưởng mạnh mẽ, đạt kết quả khả quan trong nửa đầu năm nay, cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Do đó, ADB cũng nâng mức dự báo so với con số chúng tôi đã đưa ra hồi giữa năm nay. Đây cũng là mức tăng trưởng mạnh mẽ nhất khu vực châu Á. Kết quả kinh tế tích cực này cho thấy khả năng chống chịu vững vàng và tiềm năng duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế”, ông Shantanu Chakraborty, Giám đốc quốc gia Ngân hàng ADB tại Việt Nam cho biết.

Buổi công bố Báo cáo Triển vọng phát triển châu Á tháng 9 - Ngân hàng ADB

Tuy nhiên, triển vọng kinh tế Việt Nam cũng chịu tác động từ môi trường quốc tế, nhất là những bất ổn địa chính trị và biến động chính sách tiền tệ của các nền kinh tế lớn. Việc các ngân hàng trung ương lớn, trong đó có Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) điều chỉnh tăng lãi suất có thể ảnh hưởng đến dòng vốn đầu tư vào Việt Nam, đồng thời gây áp lực lên tỷ giá và hoạt động điều hành chính sách tiền tệ. Đây cũng là thách thức chung đối với nhiều quốc gia trong khu vực.

Ông Bùi Minh Giáp, chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng ADB tại Việt Nam, đánh giá, việc tăng lãi suất của FED tác động 3 kênh chính. Tỉ giá lãi suất USD cao hơn thì đồng USD mạnh hơn, gây áp lực lên đồng Việt Nam và tâm lý thị trường. Thứ 2 là lãi suất trong nước chênh lệch giữa lãi USD và Việt Nam đồng, thì điều hành tiền tệ sẽ khó khăn hơn. Thứ 3 là về dòng vốn, nhà đầu tư quốc tế sẽ thận trọng hơn với thị trường Việt Nam.

“Việt Nam có nền tảng tăng trưởng với sức chống chịu tốt như tăng trưởng tích cực, FDI giải ngân tốt, sản xuất công nghiệp là yếu tố cốt lõi cũng duy trì đà tăng trưởng; tỷ giá tương đối linh hoạt. Những yếu tố này sẽ giúp Việt Nam điều hành linh hoạt hơn để giảm thiểu tác động của việc tăng lãi suất của FED”, ông Bùi Minh Giáp nhận định.

Từ bối cảnh hiện nay, ADB khuyến nghị Việt Nam cần tiếp tục điều hành kinh tế vĩ mô thận trọng, kiểm soát lạm phát, bảo đảm ổn định tài chính và đẩy nhanh cải cách cơ cấu, đồng thời chuyển hóa động lực phát triển thành những kết quả bền vững và bao trùm hơn.