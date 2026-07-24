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Vĩnh Long đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Thứ Sáu, 11:30, 24/07/2026
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VOV.VN - Đến nay, diện tích sản xuất hữu cơ và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh Vĩnh Long đạt hơn 85.600 ha, chiếm khoảng 11,05% tổng diện tích sản xuất nông nghiệp.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, từ đầu năm đến nay, tỉnh tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững và sản xuất theo chuỗi giá trị. Địa phương tập trung duy trì, phát triển các vùng nguyên liệu tập trung, đồng thời đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hữu cơ và an toàn.

Cùng với đó, Vĩnh Long đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, phát triển chính quyền số và kinh tế số, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về nông nghiệp và môi trường.

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Vườn dưa lưới công nghệ cao của nông dân Vĩnh Long

Nhiều công nghệ hiện đại đã được đưa vào sản xuất như trồng rau thủy canh, hệ thống tưới nhỏ giọt và tưới phun kết hợp cảm biến, truy xuất nguồn gốc bằng mã QR, chăn nuôi heo chuồng kín với hệ thống cho ăn, cấp nước tự động, sử dụng thiết bị bay không người lái để phun thuốc, bón phân, công nghệ nuôi cấy phôi thực vật, phân bón nano, hệ thống quan trắc môi trường ứng dụng điện toán đám mây và bẫy côn trùng thông minh.

Hướng đến nền nông nghiệp hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu và yêu cầu của thị trường, tỉnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như thực hiện Đề án phát triển 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030. Cùng với đó, địa phương tiếp tục hỗ trợ xây dựng mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, bảo hộ thương hiệu và truy xuất nguồn gốc, góp phần nâng cao giá trị nông sản và năng lực cạnh tranh trên thị trường trong nước cũng như xuất khẩu.

Đối với lĩnh vực chăn nuôi và thủy sản, tỉnh tiếp tục phát triển theo hướng quy mô lớn, an toàn sinh học, kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, chất lượng con giống, thuốc thú y và bảo vệ môi trường. Đồng thời, tuyên truyền, vận động người dân phát triển chăn nuôi an toàn gắn với chủ động phòng, chống dịch bệnh; triển khai xây dựng mạng lưới cơ sở giết mổ động vật tập trung giai đoạn 2026-2030.

Thời gian tới, Vĩnh Long sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp với điều kiện thời tiết và nhu cầu thị trường; tập trung cơ cấu lại các ngành hàng chủ lực như lúa chất lượng cao, cây ăn trái, dừa, hoa kiểng và rau màu; khuyến khích phát triển đàn heo, bò, dê, gia cầm theo mô hình trang trại; mở rộng các vùng nuôi cá tra, tôm và thủy sản lồng bè, trong đó tăng diện tích nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao. 

Chanh Tuy/VOV-ĐBSCL
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