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Đắk Lắk tìm giải pháp phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Thứ Sáu, 19:06, 26/06/2026
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VOV.VN - Nhằm tìm giải pháp thúc đẩy phát triển nền nông nghiệp hiện đại, bền vững, chiều 26/6, tại phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội thảo "Phát triển nông nghiệp công nghệ cao: Cơ hội và chiến lược cho doanh nghiệp", với sự tham gia của các nhà quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp trong cả nước.

Đắk Lắk hiện có hơn 824.000 ha đất sản xuất nông nghiệp cùng nhiều lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng và nhiều sản phẩm nông nghiệp chủ lực có giá trị xuất khẩu. Tuy nhiên, việc thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao vẫn chưa tương xứng với tiềm năng.

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Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk khẳng định sẽ tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, hoàn thiện quy hoạch các vùng nông nghiệp công nghệ cao để thu hút các nhà đầu tư.

Các chuyên gia cho rằng, nguyên nhân là nguồn nhân lực chất lượng cao còn hạn chế, cơ chế, chính sách hỗ trợ chưa đủ sức hấp dẫn, hạ tầng phục vụ sản xuất và chế biến chưa đồng bộ. Đặc biệt, việc thiếu quỹ đất sạch quy mô lớn và thủ tục hành chính còn kéo dài khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn khi triển khai dự án.

Từ thực tế đó, TS Bùi Thị Ngọc Dung, Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp gợi ý một số giải pháp: “Phải có được quỹ đất sạch để giới thiệu cho nhà đầu tư. Thứ hai là ý chí quyết tâm của lãnh đạo tỉnh cùng với các sở ban ngành, các địa phương, cố gắng cắt giảm những thủ tục hành chính rườm rà theo nguyên tắc 'bốn giảm' để làm sao cho doanh nghiệp tiếp cận nhanh nhất và người ta nhanh có dự án nhất. Giải pháp thứ ba là cái giải pháp nhân lực và số hóa toàn bộ các dữ liệu ngành nông nghiệp. Khi mà doanh nghiệp vào họ tiếp cận thấy số liệu minh bạch và rất là rõ ràng”.

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Hội thảo có sự tham gia của các nhà quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp trong cả nước.

Theo TS. Phan Việt Hà, Phó Viện trưởng, phụ trách Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên, phát triển nông nghiệp công nghệ cao không chỉ là ứng dụng công nghệ hiện đại mà quan trọng hơn là xây dựng được sự liên kết chặt chẽ giữa "4 nhà" gồm Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và nông dân. Sự gắn kết này sẽ giúp lựa chọn, chuyển giao các công nghệ phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị từ giống, canh tác, thu hoạch, chế biến đến tiêu thụ, qua đó nâng cao hiệu quả sản xuất, gia tăng giá trị nông sản và phát triển bền vững.

 Quan trọng là có thể kết nối doanh nghiệp với nhà khoa học và nhà quản lý. Để có thể là lựa chọn những công nghệ phù hợp nhất, từ đó sử dụng công nghệ phù hợp với điều kiện của địa phương để có thể phát huy công nghệ đấy trong thời điểm hiện nay", TS. Phan Việt Hà nói.

Tại hội thảo, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk khẳng định sẽ tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, hoàn thiện quy hoạch các vùng nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến sâu, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi để thu hút doanh nghiệp, góp phần nâng cao giá trị nông sản và năng lực cạnh tranh của ngành nông nghiệp trong thời gian tới.

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Nông nghiệp Đắk Lắk chuyển từ chiều rộng năng suất sang chiều sâu chất lượng

VOV.VN - Đắk Lắk đang chuyển dần từ tư duy mở rộng diện tích sang nâng cao giá trị trên mỗi đơn vị đất đai. Cùng với việc hình thành các vùng sản xuất ứng dụng công nghệ cao, phát triển nông nghiệp tuần hoàn và chuẩn bị quỹ đất thu hút doanh nghiệp lớn, địa phương từng bước xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững.

Hương Lý/VOV-Tây Nguyên
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