Vĩnh Long mở rộng vùng trồng bưởi da xanh phục vụ xuất khẩu

Phát triển chuỗi liên kết, nâng tầm bưởi da xanh Vĩnh Long

Hiện nhiều nhà vườn trên địa bàn tỉnh đã áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Toàn tỉnh có 10 sản phẩm OCOP 4 sao liên quan đến bưởi da xanh và 233 mã số vùng trồng xuất khẩu với diện tích hơn 1.220 ha.

Vĩnh Long hiện có hơn 13.800 ha bưởi da xanh, bưởi ruột hồng, trong đó trên 10.000 ha đang cho trái, năng suất bình quân từ 12 đến 15 tấn/ha. Trong điều kiện sản xuất ổn định, cây bưởi mang lại thu nhập từ 200 đến 300 triệu đồng/ha/năm, góp phần nâng cao đời sống người dân và chuyển dịch cơ cấu cây trồng.

Để nâng cao giá trị ngành hàng, tỉnh tập trung phát triển chuỗi giá trị bưởi da xanh thông qua củng cố tổ chức sản xuất và tăng cường liên kết tiêu thụ. Hiện toàn tỉnh có 21 hợp tác xã và 8 tổ hợp tác tham gia sản xuất bưởi da xanh.

Anh Trần Thanh Tuấn thành viên HTX bưởi da xanh Hùng Hòa, tỉnh Vĩnh Long chăm sóc bưởi để đạt chất lượng tốt nhất

Nhằm đáp ứng yêu cầu của các thị trường xuất khẩu, người dân và hợp tác xã đã chuyển đổi phương thức canh tác theo hướng an toàn sinh học, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật, bảo đảm chất lượng, truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm. Ngành nông nghiệp cũng tăng cường kết nối giữa nông dân, hợp tác xã với doanh nghiệp thu mua, xuất khẩu để xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, tạo đầu ra bền vững cho sản phẩm. Đồng hành cùng nông dân xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn, nhiều doanh nghiệp kỳ vọng bưởi da xanh sẽ tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu.

Ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng Giám đốc một doanh nghiệp vừa xuất khẩu lô bưởi gần 12 tấn của Vĩnh Long sang thị trường Australia, cho biết: “Chúng tôi sẵn sàng cung cấp sản lượng bưởi lớn và chúng tôi đã liên kết hầu hết các vùng trồng ở các xã Giao Long, Phú Túc,… tất cả các xã của Vĩnh Long. Về năng lực sản xuất cũng như về năng lực phát triển thị trường, chúng tôi cũng đã rất sẵn sàng. Và trái bưởi là loại trái mà chúng tôi kỳ vọng rất lớn là có thể mang lại kim ngạch tốt cho công ty”.