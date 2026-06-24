English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vĩnh Long mở rộng vùng trồng bưởi da xanh phục vụ xuất khẩu

Thứ Tư, 18:20, 24/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhờ mở rộng vùng trồng theo tiêu chuẩn an toàn và tăng cường liên kết với doanh nghiệp, bưởi da xanh Vĩnh Long đang từng bước khẳng định vị thế trên thị trường xuất khẩu.

 

Phát triển chuỗi liên kết, nâng tầm bưởi da xanh Vĩnh Long

Hiện nhiều nhà vườn trên địa bàn tỉnh đã áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Toàn tỉnh có 10 sản phẩm OCOP 4 sao liên quan đến bưởi da xanh và 233 mã số vùng trồng xuất khẩu với diện tích hơn 1.220 ha.

Vĩnh Long hiện có hơn 13.800 ha bưởi da xanh, bưởi ruột hồng, trong đó trên 10.000 ha đang cho trái, năng suất bình quân từ 12 đến 15 tấn/ha. Trong điều kiện sản xuất ổn định, cây bưởi mang lại thu nhập từ 200 đến 300 triệu đồng/ha/năm, góp phần nâng cao đời sống người dân và chuyển dịch cơ cấu cây trồng.

Để nâng cao giá trị ngành hàng, tỉnh tập trung phát triển chuỗi giá trị bưởi da xanh thông qua củng cố tổ chức sản xuất và tăng cường liên kết tiêu thụ. Hiện toàn tỉnh có 21 hợp tác xã và 8 tổ hợp tác tham gia sản xuất bưởi da xanh.

vinh long mo rong vung trong buoi da xanh phuc vu xuat khau hinh anh 1
Anh Trần Thanh Tuấn thành viên HTX bưởi da xanh Hùng Hòa, tỉnh Vĩnh Long chăm sóc bưởi để đạt chất lượng tốt nhất

Nhằm đáp ứng yêu cầu của các thị trường xuất khẩu, người dân và hợp tác xã đã chuyển đổi phương thức canh tác theo hướng an toàn sinh học, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật, bảo đảm chất lượng, truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm. Ngành nông nghiệp cũng tăng cường kết nối giữa nông dân, hợp tác xã với doanh nghiệp thu mua, xuất khẩu để xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, tạo đầu ra bền vững cho sản phẩm. Đồng hành cùng nông dân xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn, nhiều doanh nghiệp kỳ vọng bưởi da xanh sẽ tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu.

Ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng Giám đốc một doanh nghiệp vừa xuất khẩu lô bưởi gần 12 tấn của Vĩnh Long sang thị trường Australia, cho biết: “Chúng tôi sẵn sàng cung cấp sản lượng bưởi lớn và chúng tôi đã liên kết hầu hết các vùng trồng ở các xã Giao Long, Phú Túc,… tất cả các xã của Vĩnh Long. Về năng lực sản xuất cũng như về năng lực phát triển thị trường, chúng tôi cũng đã rất sẵn sàng. Và trái bưởi là loại trái mà chúng tôi kỳ vọng rất lớn là có thể mang lại kim ngạch tốt cho công ty”.

Trà Vinh/VOV-ĐBSCL
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đồng Tháp đưa lô bưởi da xanh đầu tiên xuất khẩu sang thị trường Úc
Đồng Tháp đưa lô bưởi da xanh đầu tiên xuất khẩu sang thị trường Úc

VOV.VN - Sáng 13/4, Đồng Tháp phối hợp Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Blue Ocean tổ chức lễ xuất khẩu lô bưởi đầu tiên sang thị trường Úc. Hoạt động nhằm thúc đẩy xuất khẩu nông sản, quảng bá thương hiệu và khẳng định năng lực sản xuất, liên kết tiêu thụ của địa phương.

Đồng Tháp đưa lô bưởi da xanh đầu tiên xuất khẩu sang thị trường Úc

Đồng Tháp đưa lô bưởi da xanh đầu tiên xuất khẩu sang thị trường Úc

VOV.VN - Sáng 13/4, Đồng Tháp phối hợp Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Blue Ocean tổ chức lễ xuất khẩu lô bưởi đầu tiên sang thị trường Úc. Hoạt động nhằm thúc đẩy xuất khẩu nông sản, quảng bá thương hiệu và khẳng định năng lực sản xuất, liên kết tiêu thụ của địa phương.

Bưởi da xanh gần tết ở Đồng Tháp tăng giá, hút hàng
Bưởi da xanh gần tết ở Đồng Tháp tăng giá, hút hàng

VOV.VN - Hiện nay, nhà vườn trồng bưởi da xanh ở tỉnh Đồng Tháp rất phấn khởi vì đầu ra của loại trái cây này hút hàng, giá ở mức cao.

Bưởi da xanh gần tết ở Đồng Tháp tăng giá, hút hàng

Bưởi da xanh gần tết ở Đồng Tháp tăng giá, hút hàng

VOV.VN - Hiện nay, nhà vườn trồng bưởi da xanh ở tỉnh Đồng Tháp rất phấn khởi vì đầu ra của loại trái cây này hút hàng, giá ở mức cao.

Bưởi da xanh mang lại thu nhập ổn định ở miền núi Khánh Hòa
Bưởi da xanh mang lại thu nhập ổn định ở miền núi Khánh Hòa

VOV.VN - Tại miền núi tỉnh Khánh Hòa, cây bưởi da xanh đang dần khẳng định vị thế là cây trồng chủ lực, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và mang lại thu nhập ổn định cho người dân.

Bưởi da xanh mang lại thu nhập ổn định ở miền núi Khánh Hòa

Bưởi da xanh mang lại thu nhập ổn định ở miền núi Khánh Hòa

VOV.VN - Tại miền núi tỉnh Khánh Hòa, cây bưởi da xanh đang dần khẳng định vị thế là cây trồng chủ lực, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và mang lại thu nhập ổn định cho người dân.

Sau Tết, trái bưởi da xanh ở Tiền Giang, Bến Tre rớt giá thê thảm
Sau Tết, trái bưởi da xanh ở Tiền Giang, Bến Tre rớt giá thê thảm

VOV.VN - Do ảnh hưởng của thị trường tiêu thụ, ngay sau Tết Nguyên Đán, trái bưởi da xanh tại tỉnh Tiền Giang, Bến Tre rớt giá thê thảm.

Sau Tết, trái bưởi da xanh ở Tiền Giang, Bến Tre rớt giá thê thảm

Sau Tết, trái bưởi da xanh ở Tiền Giang, Bến Tre rớt giá thê thảm

VOV.VN - Do ảnh hưởng của thị trường tiêu thụ, ngay sau Tết Nguyên Đán, trái bưởi da xanh tại tỉnh Tiền Giang, Bến Tre rớt giá thê thảm.

Trái bưởi da xanh giá tăng cao, nhà vườn phấn khởi
Trái bưởi da xanh giá tăng cao, nhà vườn phấn khởi

VOV.VN - Hiện nay, nhiều loại trái cây ở tỉnh Bến Tre tăng giá, hút hàng. Trong đó, trái bưởi da xanh do chất lượng cao, xuất khẩu mạnh nên giá tăng đột biến.

Trái bưởi da xanh giá tăng cao, nhà vườn phấn khởi

Trái bưởi da xanh giá tăng cao, nhà vườn phấn khởi

VOV.VN - Hiện nay, nhiều loại trái cây ở tỉnh Bến Tre tăng giá, hút hàng. Trong đó, trái bưởi da xanh do chất lượng cao, xuất khẩu mạnh nên giá tăng đột biến.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp