Vĩnh Long nghiêm cấm nhân nuôi, phát tán đuông dừa trái phép



Đuông dừa là sinh vật gây hại nguy hiểm đối với cây dừa và nhiều loài cây thuộc họ cau, dừa. Thời gian gần đây, trên địa bàn Vĩnh Long xuất hiện tình trạng nhân nuôi đuông dừa để làm thực phẩm hoặc kinh doanh, tiềm ẩn nguy cơ phát tán sinh vật gây hại, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, môi trường sinh thái và công tác phòng, chống dịch hại.

Theo khoản 4, Điều 13 Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2013, hành vi phát tán sinh vật gây hại thực vật bị nghiêm cấm. Đồng thời, việc nhập khẩu, vận chuyển, nhân nuôi, lưu giữ sinh vật gây hại thực vật khi chưa được Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho phép bằng văn bản cũng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Những vườn dừa sau khi bị đuông tấn công

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của pháp luật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Bà Nguyễn Thị Hồng Lĩnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc vận chuyển, nhân nuôi, lưu giữ và phát tán đối tượng gây hại này là hành vi bị nghiêm cấm. “Theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật, các hành vi này bị phạt từ 3 - 6 triệu đồng; trường hợp thực hiện với mục đích thương mại sẽ bị phạt từ 6 - 12 triệu đồng”, bà Lĩnh nêu.

Hiện Vĩnh Long có khoảng 122.000 ha dừa, là địa phương có diện tích trồng dừa lớn nhất cả nước, chiếm khoảng 61% tổng diện tích dừa toàn quốc. Vì vậy, việc ngăn chặn nguy cơ phát tán đuông dừa có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ vùng nguyên liệu và phát triển bền vững ngành dừa của địa phương.